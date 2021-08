Linie EasyJet zwiększają częstotliwość lotów z Luton i Gatwick do Polski

Loty odbywają się z Gatwick i Luton do Krakowa

Fot: Pxhere

Brytyjska tania linia lotnicza easyJet udostępniła już do rezerwacji wszystkie loty w terminach do września 2022 roku włącznie. Warto zwrócić uwagę, że przewoźnik zwiększył częstotliwość lotów do Polski.

W ramach rozkładu zimowego w sezonie 2021/22 liczba lotów z londyńskich lotnisk Luton oraz Gatwick do Polski, a konkretniej - do Krakowa - zostanie zwiększona. W jaki sposób konkretnie? Jak podaje specjalistyczny portal Pasażer.com między loty na trasie Luton-Kraków będą odbywały się aż dziewięć razy w przeciągu tygodnia. Połączenia będą realizowane w każdy dzień tygodnia, a w piątki i niedziele nawet dwa razy dziennie. Zmiany te wejdą w życie od listopada 2021 roku, natomiast we wrześniu na tej trasie będą realizowane trzy połączenia w skali tygodnia.

Z kolei na trasie Gatwick-Kraków będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym "zagęszczeniem". We wrześniu loty będą odbywały się z regularnością czterech w tygodniu, natomiast od listopada ich liczba zostanie zwiększona aż do 10 razy. Maszyny z logiem easyJeta będą podróżować w każdy dzień tygodnia, a w poniedziałki, piątki i niedzielę nawet dwa razy dziennie!

EasyJet zaprezentował rozkład lotów na sezon zimowy 2021/22

Można już dokonywać rezerwacji, bilety na te połączenia są dostępne na stronie brytyjskiego przewoźnika.

EasyJet to brytyjskie linie lotnicze założone w 1995 przez greko-cypryjskiego przedsiębiorcę Steliosa Haji-Ioannou. Obecnie to trzeci największy tani przewoźnik na świecie, po amerykańskich liniach Southwest Airlines i irlandzkim Ryanairze. Jego siedziba znajduje się w porcie lotniczym London Luton Airport. EasyJet, w związku z Brexitem otworzył spółki córki - EasyJet Europe w Austrii oraz EasyJet Switzerland w Szwajcarii. Flota easyJet jest tworzona przez 326 samolotów AirBus (dane za lipiec 2020), które realizują 136 połączeń. W Polsce linie odbywają loty z Krakowa.

