22 700 nowych miejsc pracy powstanie w UK - kto może liczyć na zatrudnienie?

Oznacza to tysiące nowych miejsc pracy

Bracia-miliarderzy Mohsin i Zuber Issa chcą utworzyć 32 000 dodatkowych miejsc pracy na całym świecie, w tym aż 22 700 w samej Wielkiej Brytanii. Co warto wiedzieć o tej inicjatywie?

EG Group to brytyjska firma działająca w branży retail z siedzibą w Blackburn. Grupa powstała z połączenia Euro Garages i EFR Group w listopadzie 2016 roku. Z kolei Euro Garages było firmą założoną właśnie przez braci Mohsin Issę i Zubera Issę w 2001. To oni stoją obecnie na czele EG Group, wspólnie pełniąc rolę CEO. Razem posiadają połowę udziałów, a druga połowa należy do TDR Capital. Dlaczego o tym pisemy? Ponieważ "w rękach" EG Group i braci Issa znajdują się takie marki, jak sieć Asda, piekarnie Cooplands, część lokali KFC i Starbucks czy restauracje Leon Restaurants w UK, nie licząc stacji benzynowych rozsianych po Europie, Ameryce czy Australii. W sumie firma zatrudniała 44 tysięcy osób (dane za rok 2019) w Wielkiej Brytanii, a teraz bracia Issa zapowiedzieli dalszą ekspansję, która wiążę się z kreowaniem nowych miejsc pracy.

Konsorcjum EG Group zapowiada ekspansję na rynku brytyjskim

EG Gropup ma w planach stworzenie ponad 32 000 nowych miejsc pracy na całym świecie, z czego duża część, bo aż 22 700, powstanie właśnie w Wielkiej Brytanii. Zwiększenie zatrudnienia będzie związane z dalszym rozwojem restauracji Leon i sieci piekarni Cooplands.

Dodajmy, że obie te marki zostały kupione przez EG w 2021 roku. W maju Leon Restaurants zostało przejęte za 100 milionów funtów, a w październiku - Cooplands (sumy transakcji nie ujawniono). Warto zaznaczyć, że jest to druga największa tego typu sieć na terenie UK. Operuje głównie północnej Anglii i w Yorkshie. Do 2026 EG Group planuje otwierać 30 nowych punktów rocznie działających pod szyldem Cooplands i 50 nowych restauracji Leon.

Jakie firmy i marki będą prowadziły rekrutacje?

Oprócz tego bracia Issa chcą tworzyć nowe miejsca pracy otwierając na swoich stacjach benzynowych i w pobliżu marketów Asda zarówno bary szybkiej obsługi KFC, jak i kawiarnie Starbucks. Poza tym w siedzibie firmy w Blackburn znajdzie się zatrudnienie dla nowych pracowników. Cały ten proces rozpocznie się w styczniu 2022 roku, a zakończy w grudniu 2026.

Firma zatrudni również 9700 nowych pracowników w Irlandii, Francji, Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Australii i Stanach Zjednoczonych. "Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy firmą założoną w Wielkiej Brytanii, która inwestuje w tworzenie miejsc pracy na całym świecie, jednocześnie skupiając się na szkoleniu i rozwoju współpracowników" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu EG Group.