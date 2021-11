Lidl otworzy 240 nowych sklepów w UK do 2025 r.! Pracę w dyskoncie znajdzie nawet 4000 ludzi

Do 2025 r. gigant utworzy 26 000 nowych miejsc pracy

Fot. Getty

Sieć handlowa Lidl planuje w najbliższym czasie dokonać dalszej ekspansji na rynku brytyjskim. Niemiecki gigant zamierza utworzyć do 2025 r. aż 240 nowych sklepów, w których pracę znajdzie nawet 4000 ludzi.

Niemiecka sieć handlowa Lidl zamierza jeszcze bardziej zwiększyć swoją obecność na rynku brytyjskim. Obecnie gigant posiada w Wielkiej Brytanii 860 sklepów, w których zatrudnionych jest blisko 26 000 ludzi. Ponad 100 takich sklepów znajduje się na obszarze Wielkiego Londynu. Teraz sieć planuje kolejną ekspansję, a to z uwagi na osiągnięty w ostatnim roku zysk. O ile bowiem w okresie przed wybuchem epidemii koronawirusa detalista odnotował stratę w wysokości £25,2 mln przed opodatkowaniem, to już w okresie między lutym 2020 a lutym 2021 Lidl osiągnął znaczny zysk. Przed pandemią sieć miała problem z płynnością finansową z uwagi na poczynione inwestycje, jednak czas epidemii, w którym sklepy Lidla, jako jedne z nielicznych, mogły funkcjonować normalnie, okazał się dla giganta nadzwyczaj korzystny. W powyższym przedziale czasowym firma odnotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości £9,8 mln, a przychody detalisty wzrosły o 12 proc. - do £7,7 mld.

Nowe sklepy i miejsca pracy w UK

W związku z osiągniętym zyskiem, Lidl zamierza otworzyć w ciągu najbliższych kilku lat aż 240 nowych sklepów w UK. Sieć chce posiadać na brytyjskiej ziemi 1000 sklepów do 2023 r. i 1100 sklepów do 2025. W nowych lokalizacjach pracę ma docelowo znaleźć nawet 4000 osób. - Patrząc w przyszłość, pozostajemy pewni obranej przez nas strategii i naszego podejścia, że „sklep jest na pierwszym miejscu” - zaznaczył CEO GB Christian Härtnagel.