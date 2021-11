Zrób test zanim pójdziesz na świąteczne zakupy, żeby uniknąć powrotu restrykcji – apelują brytyjskie władze

Fot. Getty

W celu uniknięcia zimowego planu B w kwestii lockdownu, brytyjskie władze apelują do mieszkańców Wysp, by przed wyjściem na zakupy do tłocznych sklepów i centrów handlowych wykonywali szybkie testy antygenowe.

Po raz pierwszy od początku pandemii rząd Borisa Johnsona zalecił mieszkańcom UK wykonywanie szybkich testów antygenowych przed udaniem się w codzienne, choć zatłoczone, miejsca w publicznej przestrzeni zamkniętej. Gabinet premiera wyjaśnia, że takie działanie ma pomóc w uniknięciu kolejnej fali pandemii i wprowadzenia zimowego planu B, który oznacza powrót części restrykcji, takich jak obowiązkowe maseczki czy praca zdalna.

Test przed pójściem na zakupy

Przypomnijmy, że wcześniejsze rządowe zalecenia w sprawie wykonywania testów antygenowych przez mieszkańców UK dotyczyły przede wszystkim rutynowego wykonywania dwóch testów w tygodniu lub przynajmniej zrobienia testu przed spotkaniem z osobami z grup o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu Covid-19.

Nowe rządowe wytyczne pojawiają się, gdy w wielu krajach w Europie mocno wzrasta liczba zakażeń i istnieje obawa, że kolejna fala pandemii dotknie również UK. Miejsca zatłoczone, takie jak uliczne sklepy czy centra handlowe, są uznawane za tak zwane miejsca podwyższonego ryzyka transmisji wirusa. Co więcej, należy pamiętać, że w okresie przedświątecznym pomieszczenia sklepowe są oblegane jeszcze bardziej niż zwykle, co wiąże się z jeszcze wyższym ryzykiem zakażenia.

Według doniesień iNews, podobne wytyczne rządowe co do testów wystosowano też dla wszelkich spotkań wewnątrz pomieszczeń, w których może brać udział większa liczba osób. Chodzi tu więc o wszelkie eventy takie, jak koncerty czy wydarzenia sportowe, organizowane pod dachem. Rząd UK apeluje do mieszkańców, by wykonywali szybkie testy antygenowe przed każdymi zakupami i wyjściami do innych zatłoczonych miejsc oraz - by oczywiście w przypadku wyniku pozytywnego pozostali w domu.