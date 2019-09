Liderzy UE ostrzegają Borisa Johnsona: Przedstawienie planu brexitowego w ciągu 12 dni albo Wielką Brytanię czeka twardy Brexit

Dwóch unijnych liderów postawiło Borisowi Johnsonowi ultimatum: albo przedstawi on UE do końca września plan brexitowy, albo Wielką Brytanię będzie czekać twardy Brexit. O terminie ostatecznym rozmawiano na spotkaniu prezydenta Macrona z premierem Finlandii w Paryżu w środę wieczorem.

Po tym, jak czołowy negocjator ds. Brexitu z ramienia UE, Michel Barnier powiedział Borisowi Johnsonowi, aby przestał udawać, że „negocjuje” umowę brexitową, gdy tak naprawdę żadna propozycja nie została przez niego przedstawiona, dwóch unijnych liderów wyznaczyło termin końcowy brytyjskiemu premierowi.

Zgodnie z nim do końca września strona brytyjska musi przedstawić plan dotyczący rozwiązania spornych kwestii powstałych wokół umowy brexitowej, albo Wielką Brytanię 31 października czeka twardy Brexit.

W środę wieczorem prezydent Francji Emmanuel Macron, stawiający najsilniejszy opór Wielkiej Brytanii, spotkał się z finlandzkim premierem, Antti Rinne, który powiedział następnie reporterom:

- Jeśli Wielka Brytania chce omówić alternatywy do obecnej umowy brexitowej, to muszą zostać one przedstawione do końca tego miesiąca. Obaj jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się teraz na Wyspach i niepewnością, która napływa stamtąd do Europy. Jeśli żadne propozycje nie zostaną przedstawione, z czym zapewne zgodzi się paru unijnych liderów, będzie to koniec. Nadszedł czas na klarowne i sprawdzalne prezentacje.

Nowy termin daje Borisowi Johnsonowi zaledwie 12 dni na opracowanie propozycji, która pozwoli zastąpić kontrowersyjną opcję backstop, jaką premier – jak wspominał – chce zlikwidować i zastąpienie ją inną. Niemniej jednak Macron i Rinne nie mówili w imieniu całej Unii Europejskiej.

