Liczba zgonów z powodu Covid-19 jest w UK najwyższa od końca marca! Koronawirus odpowiedzialny jest za co 20. zgon

Fot. Getty

Epidemia koronawirusa znów nabiera tempa. Bo pomimo faktu, że na Wyspach przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już 47 milionów ludzi dorosłych, to w pierwszym tygodniu sierpnia liczba zgonów osiągnęła poziom najwyższy od marca.

Według danych The Office for National Statistics, w tygodniu do 6 sierpnia w Anglii i Walii zmarło z powodu koronawirusa 527 osób. To najwięcej od końca marca, gdy w tygodniu do 26 marca zgonów na Covid-19 zarejestrowano 719. Statystyki wyraźnie pokazują, że koronawirus wciąż zbiera na Wyspach śmiertelne żniwo, ponieważ w pierwszym tygodniu sierpnia wirus był odpowiedzialny za co 20. zgon (u 5,2 proc. osób jako bezpośrednią przyczynę zgonu podano właśnie Covid-19). Jednocześnie należy zaznaczyć, że w poniedziałek liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 28 000 dziennie.

Jesienią czeka nas kolejna fala zachorowań z powodu koronawirusa?

Przed tym, że jesienią czeka nas na Wyspach prawdopodobnie kolejna fala koronawirusa. Przestrzega profesor Neil Ferguson - epidemiolog i specjalista ds. modelowania chorób zakaźnych na uczelni Imperial College London. Naukowiec zaznaczył na łamach BBC Radio 4’s Today, że liczba przypadków zakażeń – ok. 30 000 dziennie – jest jak na ten moment „dość wysoka” i powinna podziałać na społeczeństwo „nieco otrzeźwiająco”. Niestety były członek grupy doradczej Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) zapowiedział, że wciąż „mamy potencjał”, aby w UK doszło do „dość dużej fali infekcji we wrześniu i październiku”, gdy życie wróci do normy.