Tesco otwiera swój pierwszy sklep baz kas w samym sercu Londynu

Brytyjski gigant rynku retail Tesco planuje otwarcie pierwszej placówki pozbawionej jakichkolwiek kas - potwierdzono, że będzie funkcjonowała w dzielnicy Holborn, zlokalizowanej w centrum Londynu.

Pomysł na stworzenie sklepów, w których nie musielibyśmy stać w kolejkach z koszykiem pełnych zakupów nie jest nowy. Z istniejących technologii korzysta już placówka Amazon Fresh w Londynie, a podobne rozwiązania, przynajmniej na początku w ograniczonym zakresie, zadeklarowały się wdrożyć Morrisons i Tesco. Na czym w ogóle polega idea "bezkasowych" zakupów? Ma być prościej, szybciej i bez zbędnych kłopotów. Wchodzimy do sklepu, ściągamy z półek towary i produkty, które chcemy kupić, pakujemy je do torby i... wychodzimy. Rachunek za zakupy jest rozliczany po przyjściu do domu. Specjalne kamery i czujniki rejestrują to, co zostało przez nas wybrane i na podstawie tego zintegrowany system wszystko podlicza i przedstawia rachunek. W domu sprawdzamy czy się wszystko zgadza i płacimy.

Tesco otwiera pierwszy sklep bez kas

Czy takie rozwiązanie to niedaleka przyszłość robienia codziennych zakupów spożywczych? Czy "ludzcy" kasjerzy i sprzedawcy to przeżytek? Pewnie za kilka, kilkanaście lat dowiemy się czy takie rozwiązanie ma w ogóle szanse powodzenia, ale póki co Tesco zakończyła testy swojego systemy w tym zakresie. Miały one miejsce w sklepie zlokalizowanym na terenie Welwyn Garden City, gdzie mieści się siedziba główna Tesco.

Kolejnym krokiem będzie otwarcie pierwszego, powszechnie dostępnego sklepu całkowicie pozbawionego jakichkolwiek kas. Wiadomo już, że będzie on zlokalizowany w Holborn, dzielnicy w środkowym Londynie, położonej w południowo-wschodniej części gminy Camden, na pograniczu City of London i City of Westminster. Wcześniej mieściła się ta placówka typu Tesco Express.

Czy tak innowacyjne rozwiązanie w kwestii codziennych zakupów ma szansę się przyjąć?​​​​​​

Dodajmy, że pionierem takich rozwiązań jest Amazon. Zresztą, system z którego ma korzystać Tesco (Trigo) będzie oparty na technologii Amazon Just Walk Out.

Gigant branży e-commerce otworzył w Londynie kilka sklepów spożywczych bez kas pod szyldem Amazon Fresh. Aby zrobić w nich zakupy wystarczy odpowiednia aplikacja w smarfonie oraz konto na Amazonie. Już wkrótce mają zostać otwarte kolejne tego typu punkty. W USA funkcjonuje już ponad 20 placówek Amazon Go i Amazon Go Grocery.