Liczba osób chorych na koronawirusa w UK wzrosła o 676 w ciągu doby. A ofiar śmiertelnych w tym samym czasie wzrosła do 104

Liczba ofiar śmiertelnych w ciągu doby podskoczyła do 104.

W Wielkiej Brytanii liczba osób zarażonych koronawirusem wzrosła do 2 626.

Zgodnie z najnowszymi danymi liczba osób zarażonych koronawirusem na Wyspach podskoczyła do 2 626, czyli aż o 676 w ciągu jednej doby. Z kolei liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 104 o 33 także w ciągu 24 godzin.

Dane dotyczące epidemii w Wielkiej Brytanii są zatrważające. Obecnie zdiagnozowanych zarażonych jest 2 626 osób, a ofiar śmiertelnych 104 – podało Ministerstwo Zdrowia po tym, jak Boris Johnson na konferencji prasowej poinformował, że NHS wykonuje 25 000 testów diagnostycznych każdego dnia.

Wczoraj też rząd Borisa Johnsona zadecydował o zamknięciu do odwołania szkół i przedszkoli w Anglii, po tym, jak taką decyzję podjęły rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Z kolei we Włoszech, gdzie obecnie sytuacja związana z epidemią jest najgorsza, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2 978, a zarażonych do 35 713 osób. Poinformowano także, że całkowicie wyzdrowiało 4 025 osób, a na intensywnej terapii jest 2 257. Obecnie obowiązują tam surowe restrykcje dotyczące przemieszczania się.

Natomiast kraje azjatyckie takie jak Chiny, Korea Południowa i Singapur, które odnotowują obecnie spadek liczby zachorowań, spodziewają się kolejnej fali epidemii wraz z powrotem swoich obywateli z innych państw.

Chiny poinformowały we środę, że po raz pierwszy nie odnotowano żadnych nowych zachorowań wśród osób mieszkających w kraju, jednak koronawirusa stwierdzono u 34 obywateli, którzy do niego wrócili.

