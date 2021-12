Liczba lotów międzynarodowych w Wielkiej Brytanii spadła o 71 proc. w porównaniu do poziomu sprzed wybuchu pandemii

Fot. Getty

Analizy pokazują, że w 2021 r. lotniska w Wielkiej Brytanii obsłużyły nieco ponad 400 000 lotów międzynarodowych. To aż o 71 proc. lotów tego typu mniej, niż w czasach przed pandemią koronawirusa.

Pandemia koronawirusa nadzwyczaj mocno odbiła się na branży lotniczej, która musiała znacząco zredukować liczbę połączeń. Skutki globalnej epidemii wyraźnie widać przede wszystkim w statystykach dotyczących brytyjskich lotnisk, które w 2021 r. obsłużyły aż o 71 proc. lotów międzynarodowych mniej, niż to miało miejsce w roku 2019. Najnowsza analiza przeprowadzona przez firmę Cirium pokazuje, że z brytyjskich lotnisk wystartowało albo na nich wylądowało „zaledwie” 406 060 samolotów z zagranicy (dane na dzień 22 grudnia). W 2019 r., czyli w okresie przed pandemią, takich lotów międzynarodowych było 1 399 170.

Branża lotnicza jeszcze długo nie powróci do normalnego funkcjonowania

Niestety, branża lotnicza, tak bardzo dotknięta przez kilka pierwszych fal epidemii, jeszcze chwilę będzie musiała poczekać na powrót do normalności. Odrodzenie w tym sektorze wciąż nie jest w pełni możliwe z uwagi na kolejne, wprowadzane przez państwa restrykcje, w tym wymogi dotyczące testowania pasażerów czy kwarantanny dla podróżnych. W przypadku Wielkiej Brytanii należy się też cały czas spodziewać wpisania państw na czerwoną listę, co dla pasażerów oznacza konieczność odbycia 10-dniowej, obowiązkowej kwarantanny w hotelu.

Jeśli chodzi o linie lotnicze, które w tym roku obsłużyły najwięcej lotów międzynarodowych, to na pierwszym miejscu znalazł się Ryanair (101 420 lotów), dalej EasyJet (82 850 lotów), a na trzecim British Airways (77 460 lotów). Najpopularniejszą międzynarodową trasą z Wielkiej Brytanii w 2021 r. była ta z Londynu Heathrow do Nowego Jorku JFK, choć Stany Zjednoczone ponownie otworzyły swoje granice dopiero w listopadzie. Linie British Airways, Virgin Atlantic, American Airlines, Delta Air Lines i JetBlue wykonały do końca roku łącznie 2410 lotów na tej trasie.