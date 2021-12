Ciężarówka na londyńskim lotnisku zderzyła się z samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT [wideo]

fot. Twitter

We wtorek na lotnisku Heathrow w Londynie doszło do kolizji ciężarówki obsługującej port lotniczy z samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT, w wyniku czego maszyna polskiego przewoźnika została uszkodzona, a lot odwołany.

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym popołudniem, kiedy to – według relacji świadków – pojazd uderzył w skrzydło samolotu PLL LOT podczas załadunku paliwa. W wyniku kolizji maszyna polskiego przewoźnika została uszkodzona, a konkretnie winglet, czyli skrzydełko aerodynamiczne ustawione pod kątem na końcu skrzydła samolotu.

Zderzenie ciężarówki z samolotem PLL LOT na Heathrow

Jak podano - wyniku zderzenia ciężarówki z samolotem PLL LOT nikt nie ucierpiał, jednak lot musiał zostać odwołany, a maszyna uziemiona na jakiś czas. W sieci pojawiło się nagranie wideo z lotniska Heathrow pokazujące samolot i ciężarówkę.

Sam pojazd, który uderzył w samolot, posiadał branding należący do firmy Menzies Aviation zajmującej się obsługą bagażu, tankowaniem samolotów oraz usługami zaopatrzeniowymi dla linii lotniczych.

Na miejscu kolizji szybko pojawiła się straż pożarna oraz pracownicy lotniska. Poinformowano, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Polskie Linie Lotnicze LOT musiały jednak odwołać start samolotu, który miał lecieć do Warszawy. Wydarzenie to doprowadziło także do opóźnień innych samolotów na Heathrow.

Relacja świadka zdarzenia

Mężczyzna siedzący w sąsiednim samolocie na lotnisku Heathrow opisał kolizję na nagraniu zrobionym tuż po niej i opublikowanym na Facebooku. Pomylił się jednak źle odczytując nazwę linii lotniczych na samolocie.

- Ciężarówka, która normalnie zapełnia samoloty jedzeniem dla pasażerów, zderzyła się ze skrzydłem moskiewskiego samolotu. Przyjechała straż pożarna i widać, że skrzydło wbiło się w bok ciężarówki. Wygląda na to, że ciężarówka zahaczyła o dolną połowę skrzydełka winglet Split Scimitar, stosunkowo nowego typu skrzydła, które poprawia zużycie paliwa poprzez zmniejszenie oporu.

