"Le Parisien": Według pielęgniarki z paryskiej kliniki Michael Schumacher jest PRZYTOMNY

Od wypadku Michaela Schumachera, najbardziej utytułowanego kierowcy Formuły 1, minęło już 4 lata. Co wiemy o nim samym i stanie jego zdrowia?

Michael Schumacher wielokrotny mistrz świata formuły 1 cztery lata temu miał wypadek na nartach. Od tego czasu stan jego zdrowia pozostaje tajemnicą, ale co jakiś czas do mediów dostają się skrawki informacji...

18-letni Florin Ripa robił sobie w Europie co chciał – najpierw zadarł z francuskim wymiarem sprawiedliwości, a potem z brytyjskim. Ale do tego, żeby znalazł się w więzieniu, musiał dopiero ciężko pobić...

Robert Kubica wraca! Polak pojedzie w barwach Renault

Polski kierowca otrzymał kolejne zaproszenie na testu organizowane przez team Renault - Robert Kubica pojedzie w bolidzie z 2017 roku. Czy będzie to jego kolejny krok na drodze do powrotu do Formuły 1?