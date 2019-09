Dziennik „Le Parisien”: Michael Schumacher zostanie poddany specjalnej terapii w Paryżu. Były mistrz świata Formuły 1 ma już przebywać w szpitalu Pompidou

"Le Parisien" donosi, że Michael Schumacher trafił do kliniki w Paryżu

Fot. Getty

Dziennik „Le Parisien” poinformował, że Michael Schumacher został wczoraj po południu przewieziony do uniwersyteckiego szpitala klinicznego im. Georgesa Pompidou. Były mistrz świata Formuły 1 ma tam zostać poddany specjalistycznej terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Informacja, do której dotarli dziennikarze „Le Parisien”, nie jest na razie oficjalna i nie została potwierdzona przez pilnie strzegącej swojej prywatności rodziny Michaela Schumachera. Paryski dziennik twierdzi jednak, że wczoraj po południu wybitny niemiecki kierowca, który niedawno skończył 50 lat, został umieszczony w uniwersyteckim szpitalu klinicznym im. Georgesa Pompidou, gdzie ma zostać poddany specjalistycznej terapii. W zabiegu, który ma przeprowadzić wybitny francuski chirurg Philippe Menasche, mają zostać wykorzystane komórki macierzyste.

Przypomnijmy, że Michael Schumacher - siedmiokrotny mistrza świata kierowców Formuły 1 i zdobywca większości rekordów w tym prestiżowym wyścigu, 29 grudnia 2013 r. uległ wypadkowi w trakcie jazdy na nartach w Méribel, w Alpach Francuskich. Niemiec doznał poważnego urazu głowy, wskutek czego został wprowadzony przez lekarzy w stan śpiączki farmakologicznej. Po wybudzeniu ze śpiączki kilka miesięcy później Schumacher trafił do kliniki rehabilitacyjnej, a następnie został przewieziony do swojej posiadłości w Szwajcarii, gdzie przebywa do dziś.

Rodzina Michaela Schumachera pilnie strzeże informacji o stanie zdrowia byłego mistrza, i tylko od czasu do czasu jej rzeczniczka udziela dziennikarzom w tej sprawie skąpych informacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Michael Schumacher nadal pozostaje sparaliżowany, ale że, jak wyznał niedawno były szef zespołu Ferrari Jean Todt, Schumacher „się nie poddaje i cały czas walczy”.

