Praca i finanse Kurs funta – aktualny kurs wg. banków, aplikacji i kantorów

Aktualny kurs funta szterlinga do złotówki wacha się w granicach kilkudzisięciu groszy w zależności od źródła. Funt szterling, często nazywany po prostu funtem, to oficjalna waluta Wielkiej Brytanii oraz jej terytoriów zależnych. Jest walutą zarobką Polaków pracujących w UK lub otrzymujących inne przychody z terenu Wielkiej Brytanii.

Aktualny kurs funta

Aktualny kurs funta będzie różnił się w zależności od źródła. Różnice wynikają z kilku czynników. Najlepiej sprawdzać kurs w źródle z którego się korzysta do wymiany waluty. Kantory oferują swój kurs kupna i sprzedaży funta szterlinga. Oznacza to, że pobierają marżę od kursu rynkowego, co skutkuje różnicą w cenie, po której można kupić i sprzedać funty. Google wyświetla kurs średni funta szterlinga, który jest średnią wartością różnych kursów rynkowych. NBP publikuje zaś kurs średni funta szterlinga oparty na notowaniach na rynku międzybankowym.

Kurs Google

Uśredniony przez Google Finance można znaleźć tutaj: https://www.google.com/finance/quote/GBP-PLN

Kursy NBP

Narodowy Bank Polski publikuje kursy walut na każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15.

https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/

Kurs XE

Platforma XE, znana również jako XE Currency Converter lub XE.com, jest jedną z najbardziej popularnych w Wielkiej Brytanii. Kurs funta znajdziemy tutaj: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=PLN

Gdzie obowiązuje funt szterling?

Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego

Falklandów

Gibraltaru

Guernsey

Wyspy Man

Jersey

Wyspy Świętej Heleny

Georgii Południowej

Historia funta

Funt szterling jest jedną z najstarszych walut na świecie. Jego początki sięgają XI wieku. Pierwsze wzmianki o tej walucie sięgają VIII wieku, kiedy to anglosaski król Offa wprowadził jednostkę monetarną o nazwie pens. Jednak za oficjalną datę powstania funta szterlinga uznaje się rok 1158. Wtedy to król Henryk II wprowadził funt wymienialny na srebro. Początkowo funt dzielił się na 20 szylingów, a każdy szyling na 12 pensów. Przez wiele stuleci funt szterling był jedną z najważniejszych walut na świecie. Używano go w handlu międzynarodowym i był symbolem brytyjskiej potęgi. W 1816 roku nastąpiła zmiana – funt przestał być oparty na srebrze, a stał się wymienialny na złoto. System ten obowiązywał do 1914 roku, kiedy to wybuch I Wojny Światowej doprowadził do zawieszenia wymienialności złota. W 1925 roku Wielka Brytania powróciła do złotego standardu, ale tylko na krótko. W 1931 roku, w wyniku wielkiego kryzysu, funt ponownie stracił wymienialność na złoto.

Od tamtej pory funt szterling jest walutą fiat.

Gdzie można płacić funtem szterlingiem?

Oprócz Wielkiej Brytanii i jej terytoriów zależnych, funt szterling jest powszechnie akceptowany w wielu innych krajach, szczególnie w tych, które mają silne powiązania handlowe z Wielką Brytanią. Funt jest również popularną walutą turystyczną.