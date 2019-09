Kurs funta - GBP idzie nieznacznie w górę dzięki nadspodziewanie dobrej kondycji gospodarki UK w lipcu

Wyższy wzrost PKB niż się spodziewano i efektywniejsza produkcja dóbr w fabrykach - dane dotyczące brytyjskiej gospodarki mogą napawać optymizmem. Ale w jaki sposób przekładają się one na kondycję funta szterlinga?

Dziś po godzinie 10 poznaliśmy dane dotyczące produkcji przemysłowej i poziomu PKB w Wielkiej Brytanii w drugim miesiącu wakacji. Jak się okazuje lipiec był zaskakująco dobry dla wyspiarskiej gospodarki. Wzrost produktu krajowego brutto był większy, niż się spodziewano. Eksperci liczyli, że PKB Zjednoczonego Królestwa spadnie w tym okresie, ale okazało się, że w relacji kwartał-do-kwartału wyniósł 0,0%. Specjaliści myśleli, że spadnie minimalnie, a konkretnie o -0,1%. Jak widać, mylili się!

Warto również wspomnieć o produkcji przemysłowej. Jak wynika z oficjalnych danych ONS wskaźnik ten poszedł do góry o 0,3% w lipcu w porównaniu do spadku na poziomie -0,1%, który miał miejsce w poprzednim miesiącu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że do tej pory mieliśmy do czynienia ze spadkami tego wskaźnika przez ostatnie trzy miesiące. W sumie produkcja skurczyła się o pół procenta.

- Wzrost PKB był płaski w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przy spadkach w budownictwie i produkcji. Podczas gdy największa część gospodarki, sektor usług, powróciła do wzrostu w lipcu, podstawowy obraz pokazuje osłabienie wzrostu usług w 2019 r. - komentuje dzisiejsze dane o PKB Rob Kent-Smith z ONS.

W takiej sytuacji nietrudno zatem o adekwatną reakcję na rynkach walutowych. Funt szterling wzmacnia się w stosunku do dolara. Także w relacji do złotówki GBP idzie w górę. Według oficjalnego komunikatu NBP kurs brytyjskiej waluty z dnia dzisiejszego wynosi 4.840 zł.