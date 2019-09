Co tak NAPRAWDĘ Polacy sądzą o Brytyjczykach? Posłuchaj audycji BBC!

Fot: BBC

Polacy bohaterami najnowszego wydania audycji BBC 4 Radio 4 - w ramach programu "As Others See Us" Neil MacGregor rozmawia z przedstawicielami innych nacji o tym, co sądzą oni o Brytyjczykach. Jakie zdanie Polacy mają o mieszkańcach UK?

Bohaterami czwartego i jednocześnie ostatniego odcinku rzeczonego cyklu są Polacy. Wcześniej w "As Other See Us" pojawili się między innymi Australijczycy, Hiszpanie, Amerykanie czy obywatele Singapuru. Właśnie do ich krajów MacGregor zawitał w roku 2019, który ze względu na Brexit może ukazać się niezwykle istotny dla sytuacji Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.

W ramach swoich konwersacji MacGregor spotyka się z czołowymi postaciami świata polityki, biznesu oraz kultury, aby nie tylko poznać ich indywidualne zdanie, ale również spojrzeć na nich w szerszym kontekście, jako na przedstawicieli pewnej wspólnoty. W ostatnim programie serii Neil podróżuje z South Ruislip autostradą A40 do samego centrum Warszawy, aby dowiedzieć się, jak Polska, brytyjski sojusznik z czasów II Wojny Światowej i niedawny partner w strukturach unijnych, postrzega UK.

Kim są bohaterowie czwartej edycji "As Other See Us"? Reporter BBC Radio rozmawia z Pawłem Ukielskim, politologiem i zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, nominowaną do Oscara reżyserką filmową Agnieszką Holland; Radosławem Sikorskim, byłym ministrem spraw zagranicznych RP i pełniącym obecnie mandat posła oraz pisarką i aktywistką Agnieszką Graff.

Do odsłuchania całości programu zapraszamy na oficjalną stronę BBC Radio 5. Audycja trwa całkiem długo - ponad 40 minut - ale z pewnością warto poświęcić czas, aby jej wysłuchać!