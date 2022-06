Które miasto w UK ucierpiało najmocniej z powodu wzrostu kosztów utrzymania? [RANKING]

Fot: Pixabay

W jaki sposób obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami utrzymania odbił się na poszczególnych miasta na Wyspie? Które z nich ucierpiały najmocniej, a w których sytuacja jest najlepsza? Ten ranking przynajmniej w pewnej części daje odpowiedź na tak postawione pytanie.

Ceny żywności, energii i paliw wzrosły w ostatnich miesiącach w sposób zdecydowany. Z tego powodu mieszkający w Wielkiej Brytanii ludzie zmagają się z rosnącymi rachunkami, co zmusza ich do szukania najróżniejszych sposobów na obniżenie kosztów życia. Jak czytamy na łamach brytyjskiego tabloidu "The Sun", właśnie to stało się punktem wyjścia pomysłu na metodologię użytą w badaniu, mającym na celu ustalić które miasto ucierpiało najmocniej. Aby to ustalić przeanalizowano hasła, które ich mieszkańcy wyszukują w internecie. Założenie było proste - im więcej osób, które w swoje wyszukiwarki wpisywało takie hasła, jak "limit ceny energii", "chwilówki", "oszczędzanie pieniędzy" i "najtańszy dostawca energii", tym sytuacja jest trudniejsza. Pod uwagę wzięto narzędzia wyszukiwarek, takie jak Ahrefs, Google Keyword Planner i KWFinder.

Gdzie w UK najmocniej doskwierają rosnące rachunki?

Zgodnie z tak przyjętą metodologią najtrudniej sytuacja wygląda w Manchesterze. Miasto leżące w hrabstwie Greater Manchester liczące sobie przeszło pół miliona mieszkańców zostało najmocniej dotknięte przez rosnące koszty utrzymania na Wyspie. W skali miesiąca 2200 osób szukało w internecie informacji o chwilówkach, 210 wyszukiwań dotyczyło limitów cen energii, a 310 - najtańszych dostawców energii. Manchester okazał się najbardziej dotkniętym obszarem w Wielkiej Brytanii na podstawie wielkości populacji. Kolejne miejsca zajęły Newcastle i Leeds.

Poniżej prezentujemy zestawienie 10 najmocniej dotkniętych przez obecny kryzys miast w Wielkiej Brytanii:

1. Manchester

2. Newcastle

3. Leeds

4. Glasgow

5. Birmingham

6. Northamptom

7. Aberdeen

8. Bradford

9. Nottingham

10. Kingston Upon Hull

Ranking brytyjskich miast najbardziej i najmniej pokiereszowanych przez kryzys

Jak sytuacja wygląda na drugim biegunie? Mieszkańcy jakiego brytyjskiego miasta najmniej odczuli rosnące rachunku za energii i inne objawy obecnego kryzysu? Oto zestawienie:

1. Reading

2. Londyn

3. Sutton

4. Southampton

5. Birkenhead

6. Southend-On-Sea

7. Luton

8. Newport

9. Cardiff

10. Brent

Rzecz jasna, w pełni zdajemy sobie sprawę, że przyjęta w badaniach metodologia nie jest doskonała i nie jest w stanie dać pełnego obrazu sytuacji. Przede wszystkim skupia się na przedstawieniu nastrojów panujących wśród mieszkańców danego miasta i zapewne w niektórych przypadkach. Oczywistym jest, że sam fakt iż w jednym mieście odnotowano większe "natężenie" szukania informacji na jakiś temat w sieci niekoniecznie musi świadczyć o tym, że mieszkańcy tego miasta znajdują się w trudniejszej sytuacji, niż mieszkańcy innego miasta.

Niemniej, przy wszystkich niedoskonałościach w tym względzie z ten ranking pewnością daje całkiem niezłe pojęcie o tym, w jaki sposób obecny kryzys w UK jest zróżnicowany pod względem regionalnym.



