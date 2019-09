Kto ma prawo zarządzać paszportem dziecka niepełnoletniego w przypadku rozwodu lub separacji rodziców?

Fot. Getty

Rozwód i separacja to bardzo trudne tematy - zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Rodzice stają przed szeregiem problemów praktycznych, które narastają szczególnie wtedy, gdy mieszkają w dwóch różnych państwach, a mają razem dzieci… W takich przypadkach przemieszczanie się pociech przez granice staje się nieuniknione, a do tego niezwykle skomplikowane od strony prawnej.Zobacz, kto ma prawo zarządzać paszportem niepełnoletniego dziecka w przypadku rozstania rodziców.

Gdy rodzice się rozwodzą, dzieci cierpią najbardziej - jest to fakt znany nie tylko z doświadczenia, ale też potwierdzony naukowo licznymi badaniami. Stres dla pociech jest tym większy, im więcej konfliktów i nieporozumień pojawia się między rozstającymi się rodzicami. Aby zminimalizować ryzyko niepotrzebnych kłótni z byłym partnerem - np. o dzieci - warto znać swoje i jego/jej prawa. Jedną z ważnych kwestii jest prawo do zarządzania paszportem dziecka.

Czytaj także: Jesteś w separacji i chcesz zabrać dziecko za granicę? Zobacz, co zrobić, gdy partner nie zgadza się na wyjazd pociechy

Z różnych powodów Twoje dziecko może posiadać brytyjski paszport. Czy wiesz, kto ma prawo decydować o paszporcie niepełnoletniego syna lub córki w przypadku rozwodu lub separacji rodziców w UK?

Prawnicy z „The Central Scotland Law Group Caesar&Howie” odpowiadają na to pytanie, pisząc, że zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem, paszport dziecka powinien być przechowywany przez rodzica, który ponosi główną odpowiedzialność za wychowanie dziecka - czyli przez rodzica, z którym dziecko mieszka przez większość czasu. Nie oznacza to jednak, że ten właśnie rodzic ma większe prawo do dysponowania paszportem potomka.

W przypadku konfliktu między rodzicami, sprawa może trafić do sądu, który podejmie decyzję kierując się najlepszyhm interesem dziecka - a nie rodzica, z którym dziecko przeważnie mieszka.

Przykładowo, jeśli jeden z rodziców nie zgodzi się na wyrobienie paszportu dla dziecka, sąd może ocenić, że nie jest to decyzja dobra dla dziecka i przychylić się do wniosku drugiego rodzica o wydanie paszportu. W takiej sytuacji paszport znalazłby się pod opieką rodzica, który zapłacił ostatecznie za wydanie dokumentu. Nie oznacza to jednak, że rodzic, który zapłacił za paszport będzie miał absolutne prawo do decydowania o podróżach pociechy.

O tym się mówi: Karta EHIC nadal będzie ważna po Brexicie, ale tylko dla mieszkańców Irlandii Północnej

Prawnicy ostrzegają, że - niezależnie od tego, który rodzic przechowuje paszport dziecka - w przypadku, gdy jeden rodzic zezwoli dziecku na wyjazd za granicę, a drugi odmówi udostępnienia paszportu lub uniemożliwi dziecku wyjazd, a dodatkowo nie będzie miał dla swojej odmownej decyzji ważnego uzasadnienia, sąd może uznać, że działanie rodzica powinno zostać ukarane. W takim przypadku grozi przede wszystkim: sądowe upomnienie, grzywna, a nawet więzienie dla rodzica uniemożliwiającego swojemu dziecku wyjazd za granicę (np. na wakacje z drugim rodzicem).