Kto jest brytyjskim rezydentem i podlega zwolnieniu z kwarantanny w Anglii po podróży z AMBER LIST od 19 lipca?

Fot. Getty

Gabinet Borisa Johnsona zapowiedział częściowe zniesienie kwarantanny wjazdowej w Anglii 19 lipca 2021 dla rezydentów UK zaszczepionych w ramach NHS. W związku z tym wielu czytelników pyta, kto jest brytyjskim rezydentem. Oto co udało nam się ustalić.

Angielski minister transportu Grant Shapps ogłosił, że od 19 lipca obowiązywać będzie zwolnienie z kwarantanny w Anglii dla tych podróżnych z miejsc pisanych na listę amber, którzy spełniają dwa warunki: są rezydentami UK oraz zostali w pełni zaszczepieni przeciw covid-19 w ramach brytyjskiej służby zdrowia NHS. Rząd rozważa rozszerzenie zwolnienia z kwarantanny również o osoby, które nie są mieszkańcami Wielkiej Brytanii oraz zostały zaszczepione w innych państwach - jednak rozszerzenie może nastąpić nawet dopiero pod koniec wakacji.

W związku z takim ograniczeniem przywilejów w najbliższym czasie, wielu naszych czytelników pisze do nas, pytając o to, kogo można nazwać brytyjskim rezydentem, czyli osobą która posiada prawo do mieszkania w Wielkiej Brytanii. Oto co udało nam się ustalić.

Kto jest rezydentem UK?

Brytyjskim rezydentem można nazwać osoby posiadające „prawo pobytu” (ang. „right to reside”), czyli posiadające prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Według stron rządowych gov.uk, prawo takie przysługuje w następujących przypadkach:

posiadania brytyjskiego obywatelstwa

posiadania obywatelstwa irlandzkiego

posiadania settled lub pre-settled status w ramach EU Settlement Scheme

posiadania indefinite leave to enter (ILE) lub indefinite leave to remain in the UK (ILR)

podpadanie pod kategorię osób zwolnionych z kontroli imigracyjnej.

Strony rządowe nie precyzują na razie, czy są to jedyne okoliczności, które będą zwalniały z kwarantanny w Anglii w przypadku w pełni zaszczepionych (przez NHS) podróżnych z amber list. W tym miejscu pojawić się jednak może wiele pytań, dotyczących szczególnych okoliczności. Na przykład - co z osobami, które złożyły w terminie wniosek o settled status, ale wciąż czekają na decyzję Home Office? W tej konkretnej kwestii należy pamiętać, że minister ds. imigracji Kevin Foster zapewnił wcześniej, że osoby, które aplikowały o status zasiedlenia do 30 czerwca 2021 i nadal czekają na decyzję, zachowają swoje dotychczasowe prawa w UK na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Więcej informacji można znaleźć na stronach rządowych gov.uk.