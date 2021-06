Imigranci z UE, którzy nie mają jeszcze decyzji Home Office ws. statusu zasiedlenia, nie stracą swoich praw do momentu rozpatrzenia aplikacji

Liczba aplikacji o status zasiedlenia podwoiła się w ciągu miesiąca ze względu na zbliżający się ostateczny termin składania wniosków, który upływa dokładnie 30 czerwca. W ciągu ostatniego tygodnia Home Office otrzymywało dziennie ponad 10 000 nowych aplikacji dotyczących settled lub pre-settled status. Minister ds. imigracji zapewnia, że ci obywatele UE, którzy złożyli już wnioski, ale nie otrzymali jeszcze decyzji z Home Office, nie stracą swoich praw na pewno do momentu odpowiedzi urzędu.

Do ostatecznego terminu składania wniosków o status zasiedlenia pozostał dokładnie tydzień. Po tym czasie imigranci z UE mieszkający na Wyspach, którzy do tej pory jeszcze nie złożyli wniosku o settled lub pre-settled status, stracą prawo do legalnej pracy, mieszkania oraz dostępu do służby zdrowia czy opieki socjalnej w UK.

Rośnie liczba aplikacji o status zasiedlenia

Ze względu na bliskość ostatecznego terminu składania wniosków o status zasiedlenia gwałtownie wzrosła liczba aplikacji, które wpływają do Home Office. Minister ds. imigracji, Kevin Foster powiedział we wtorek, że dziennie wpływa od 10 000 do 12 000 wniosków. Dla porównania w maju wpływało około 6 000 wniosków dziennie. Wśród zaległych aplikacji do rozpatrzenia Home Office ma jeszcze 400 000.

Imigranci z UE, którzy nie mają jeszcze decyzji Home Office, nie mają się czego obawiać?

Z najnowszych danych wynika, że o status zasiedlenia aplikowało już około 5,6 mln osób od momentu rozpoczęcia programu Settlement Scheme w marcu 2019 roku. Organizacje pomocowe zwracają uwagę na fakt, że tak gwałtowny wzrost aplikacji o status zasiedlenia w ostatnim czasie dowodzi, iż duża część osób dopiero zdała sobie sprawę, że musi złożyć wniosek, aby nie stracić swoich praw.

Minister Kevin Foster powiedział, że każdy imigrant z UE, który złoży aplikację do 30 czerwca, będzie miał „zagwarantowaną ochronę swoich praw” do czasu wydania decyzji w jego sprawie. Natomiast osoby, które z ważnych i uzasadnionych powodów spóźnią się ze złożeniem wniosku, otrzymają szansę na złożenie aplikacji po terminie.

Prawnicy ostrzegają jednak, że ci imigranci, którzy spóźnią się ze złożeniem wniosku, mogą paść ofiarą nieżyczliwego systemu – rząd stworzył bowiem zasady blokujące dostęp do podstawowych usług dotyczących rynku pracy, służby zdrowia czy pomocy socjalnej dla osób bez odpowiedniego statusu imigracyjnego.