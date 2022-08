Dwie trzecie pracowników w UK myśli o wyprowadzce z kraju. Wielu z nich wierzy, że koszty utrzymania byłyby niższe

30 proc. pracowników w Wielkiej Brytanii uważa, że życie w innym kraju byłoby tańsze niż w UK, a dwie trzecie myśli o wyprowadzce. Z kolei jedna czwarta waha się przed podjęciem takiej decyzji twierdząc, że uzyskanie wiz w innym kraju może być trudne.

Koszty życia w Wielkiej Brytanii stają się coraz wyższe, a sytuacja w innych krajach – mimo że również trudna – wydaje się nieco lepsza pod tym względem. Wielu pracowników na Wyspach przyznaje, że marzy im się wyprowadzka z kraju.

Wyprowadzka z UK ucieczką przed wysokimi kosztami życia?

Praca zdalna sprawia, że życie za granicą staje się coraz bardziej dostępne dla pracowników z Wielkiej Brytanii, a z powodu rosnących kosztów życia wiele osób poważnie rozważa wyprowadzkę z kraju, aby obniżyć swoje wydatki.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez globalną firmę technologiczną Wise osoby, które mają nadzieję na wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii podały na to główne powody: aż 46 proc. badanych chce lepszej pogody niż w UK, 42 proc. uważa, że styl życia za granicą byłby lepszy dla ich zdrowia psychicznego, 31 proc. wierzy, że mieszkanie poza UK pomoże im zachować dietę i dbać o ćwiczenia, 30 proc. jest przekonanych, że za granicą koszty życia są niższe niż w UK, 28 proc. lepiej ocenia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym poza UK.

Co ciekawe, ponad jedna dziesiąta (11 proc.) brytyjskich pracowników, którzy chcą w przyszłości mieszkać za granicą, twierdzi, że chce po przeprowadzce pozostać u swojego obecnego pracodawcy w UK.

Jednak 27 proc. twierdzi, że znalazłoby chętnie zupełnie nową pracę w wybranym kraju, a 15 proc. zdecydowałoby się podjąć pracę tymczasową w razie potrzeby. 9 proc. natomiast planuje założyć za granicą własną firmę.

Problemy z przeprowadzką

Pomimo śmiałych planów, 25 proc. badanych twierdzi, że nie jest łatwo z przeprowadzką do innego kraju, jak to było jeszcze przed Brexitem. Problemem są wizy i inne wymagania, jeśli jest się Brytyjczykiem. Jednak w przypadku Polaków mieszkających na Wyspach wciąż posiadających polskie obywatelstwo, sprawa jest dużo prostsza. Kwestia tylko tego, czy faktycznie według nich życie poza Wielką Brytanią może być lepsze. A jeśli tak, to pod jakimi względami. Jeśli chcecie podzielić się swoją opinią w tym temacie, piszcie na adres: [email protected]

