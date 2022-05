„Krwawy deszcz” pojawi się w tym tygodniu w UK, gdy pył z Sahary nadciągnie nad Wyspy [wideo]

Do piątku z kolei nad Wielką Brytanię nadciągnie pył z Sahary, który w połączeniu z opadami, zmieni się w "krwawy deszcz".

Nowe prognozy satelitarne pokazują, że do końca tego tygodnia nad Europą Zachodnią pojawi się pył z Sahary, a do piątku dotrze on nad Wyspy. W połączeniu z opadami deszczu zamieni się w „krwawy deszcz”.

Naukowcy twierdzą, że wyższe niż zwykle poziomy pyłu z Sahary będą transportowane przez Morze Śródziemne i niektóre części Europy. Mark Parrington z serwisu monitorowania atmosfery Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej powiedział:

- Większość transportu pyłu prawdopodobnie odbywa się na większych wysokościach, co może prowadzić do zamglonego nieba, a nie wpływać na jakość powietrza na powierzchni. Może być również zmieszany z deszczem, którego opady są również przewidywane na piątek, więc po takich opadach na samochodach mogą pojawić się osady powierzchniowe.

Krwawy deszcz nad Wielką Brytanią

Pył saharyjski ma pojawić się do piątku nad Wielką Brytanią, a w połączeniu z deszczową pogodą w niektórych rejonach może spowodować tzw. „krwawy deszcz”.

Jak powiedział Mark Parrington:

- Zdarzenia związane z transportem dalekiego zasięgu, takie jak to, mają miejsce niemal w każdym roku, a skutki obecnego zdarzenia są dość uderzające. Podczas gdy pył wpłynie na jakość powietrza w częściach południowo-zachodniej Europy, w szerszym zakresie będzie skutkowało to zamglonym niebem lub opadem powierzchniowym.

Gorąco w UK

Dzisiaj na Wyspach mają być gorące i wilgotne warunki pogodowe z prawdopodobnymi burzami i wysokimi temperaturami na poziomie 27 stopni Celsjusza. Synoptycy twierdzą, że bardzo możliwe, iż dzisiaj padnie dotychczasowy rekord ciepła w tym roku.

Alex Deakin z Met Office powiedział, że oprócz wysokich temperatur i nasłonecznienia powinniśmy również uważać na groźbę wystąpienia burz i przelotnych opadów.

- We wtorek znów zobaczymy dużo dobrej pogody, z odrobiną mgły we wczesnych godzinach. Z pewnością wybrzeże wschodniej Szkocji i Orkadów może czasami ucierpieć z powodu zimnej mgły morskiej, ale ogólnie, jak powiedziałem, dużo suchej, słonecznej pogody w środkowych i wschodnich częściach kraju. Jeszcze dalej na zachód obserwujemy przesuwający się front pogodowy, który przyniesie pod koniec dnia dużo chmur i deszczu nad Irlandię Północną, a także zachodnią Szkocję, zachodnią Walię i południowo-zachodnią Anglię.