Krótsze wakacje i dłuższe dni szkolne - jak będzie wyglądała angielska szkoła po 8 marca?

Czego rodzice mogą oczekiwac po angielskiej "szkole po lockdownie"? Czy wakacje będą krótsze, a dni spędzone w szkolnej ławie dłuższe? Minister edukacji w przededniu powrotu do szkół udzielił ważnego wywiadu w tej sprawie.

Podczas rozmowy w programie "Sophy Ridge on Sunday" Gavin Williamson mówił o tym, jak będzie wyglądała nauka po 8 marca 2021 roku. Brytyjski minister edukacji zapewnia, że po powrocie dzieciaków do szkół nie ma co obawiać edukacyjnego chaosu, a wszystko jest dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Niemniej, w resorcie rozważane są różne rozwiązania, które mają pomóc dzieciom nadrobić zaległości w nauce. Williamson mówi o "całej gamie różnych" możliwości. Pytany o konkrety wymienia, że są to wydłużenia dni szkolnych szkolne, skrócenie wakacji i organizacja edukacji w przeciągu pięciu semestrów. Oprócz tego ministrowie rozważają również "zwiększenie wsparcia, jakiego udzielamy nauczycielom, wspieranie ich w rozwoju zawodowym, upewniając się, że mogą być najlepsi", dodawał członek rządu Borisa Johnsona.

Już jutro szkoły wracają do "normalnej" nauki

"Musimy przyjrzeć się temu, co będzie miało największy pozytywny wpływ na życie dzieci" - deklarował Gavin Williamson. Jednocześnie zapewniał, że wszelkie decyzje rządu w tej kwestii będą podejmowane na podstawie konkretnych dowodach. Zapewniał, że sir Kevan Collins, rządowy komisarz ds. odbudowy edukacji został poproszony, aby nie pozostawiać żadnego ucznia samemu sobie.

Zasadniczo Williamsom mówił nie tylko ogólnikami, ale zwracał uwagę, że po pandemii szkołę na Wyspach czekają iście rewolucyjne zmiany. Wysiłki mające na celu pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości mogą być katalizatorem rewolucji w szkołach, porównując to do Ustawy o edukacji z 1944 roku, która tworzyła powojenny system lokalnych władz oświatowych i dążyła do usunięcia wielu rażących nierówności. Praca, która ma zostać teraz wykonana ma stać się swoistym "kamieniem węgielnym" edukacyjnych reform. Jakich? Dobre pytanie...

Co się zmieni? Jak będzie wyglądała edukacja "po lockdownie"?

Do tych deklaracji ministra z dużą dawką sceptycyzmu odniosła się Amanda Spielman, szefowa inspektoratu szkolnego Ofsted w Anglii. Jej zdaniem rząd powinien być bardzo ostrożny, jeśli idzie o wprowadzanie pośpiesznych zmian. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przeprowadzono serię eksperymentów z pięcioma semestrami szkolnymi, a ich efekty nie były nadzwyczajne.