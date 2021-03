Sonda "Polish Express": Jak Polacy oceniają plan wychodzenia z lockdownu zaproponowany przez Borisa Johnsona?

Drogi czytelniku "Polish Express"! Zapraszamy właśnie Ciebie do wzięcia udziału w naszej internetowej sondzie. Tym razem pytamy o to, jak oceniasz rządowe plany ogłoszone w zeszłym tygodniu dotyczące wychodzenia z lockdownu i "powrotu do normalności".

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu premier Boris Johnson przedstawił 4-stopniowy plan odchodzenia od restrykcji i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa na Wyspach. W ramach swojego przemówienia przedstawił "mapę drogową" wychodzenia z lockdownu, zaznaczając, że plan jest jednocześnie "ostrożny", ale również "nieodwracalny". Po więcej szczegółów dotyczących zapowiedzi szefa brytyjskiego rządu odsyłamy do tego tekstu: "Życie w Anglii wróci do normy najwcześniej 21 czerwca – zakomunikował Boris Johnson", gdzie znajdziecie bardziej szczegółowe informacje.

Jak Polacy oceniają plany rządu UK dotyczące wychodzenia z lockdownu?

Natomiast w tym miejscu chcielibyśmy oddać głos właśnie Wam, Polakom mieszkającym w Anglii, w Wielkiej Brytanii, z prośbą o ocenę obecnej sytuacji i tego, jak rząd UK poradził sobie z trwającym kryzysem.

Weź udział w naszej ankiecie!

Zachęcamy również do wypowiadania się na ten temat na naszym profilu na Facebooku. Najciekawsze i najbardziej konstruktywne komentarze mają szansę zostać opublikowane na naszych łamach!

Przypominamy również, że wszystkie angielskie szkoły zostaną otwarte w tym samym czasie. Częściowo zostaną wznowione także zajęcia dla studentów uniwersytetów. Jest to zatem zasada zupełnie inna niż ta ogłoszona w Szkocji i Walii, gdzie szkoły będą otwierane stopniowo. Całkowite otwarcie wszystkich angielskich szkół nastąpi 8 marca. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: "Kiedy otworzą szkoły w Anglii? Ogłoszono datę i zasady dla uczniów i nauczycieli"

Warto również dodać, że łasi na wolne Brytyjczycy wystartowali z inicjatywą dzięki której w dzień "otwarcia" Anglii chcą sobie zrobić... urlop! Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: "21 czerwca zostanie ustanowiony Bank Holiday? Brytyjczycy domagają się należytego uczczenia końca LOCKDOWNU!"