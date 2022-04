Królowa Elżbieta obchodzi dziś swoje 96. urodziny - jak spędzi ten wyjątkowy dzień?

Fot: Twitter @RoyalFamily

21 kwietnia królowa Elżbieta będzie obchodzić swoje "prywatne" urodziny. Kończąca 96 lat monarchini ten dzień spędzi w posiadłości w Sandringham w gronie swojej najbliższej rodziny.

Najdłużej panująca monarchinią na świecie oraz w dziejach Wielkiej Brytanii w dniu dzisiejszym kończy 96 lat. Elżbieta II udała się z Zamku Windsor do swojej posiadłości w Sandringham, którą tak lubił jej zmarły mąż, książę Edynburga. Oczekuje się, że brytyjska królowa spędzi ten dzień w domku Wood Farm. Niejako to je prywatne sanktuarium, w którym również spędziła swoje pierwsze Boże Narodzenie od śmierci Filipa, w kwietniu 2021 roku. Życzenia urodzinowe dla władczyni płyną z całego kraju. Złożyli je już premier Boris Johnsona i lider opozycji Keir Starmer, a także książę i księżna Cambridge, którzy wspólnie życzyli królowej „bardzo szczęśliwych 96. urodzin”, mówiąc, że była „inspiracją dla tak wielu w Wielkiej Brytanii, Wspólnocie Narodów. W pewien sposób, jako "prezent" urodzinowy można intepretować wizytę Harry`ego i Meghan w zeszłym tygodniu. Sussexowie po raz pierwszy spotkali się ze swoją babcią od czasu, gdy porzucili królewskie obowiązki i przenieśli się do Kalifornii w 2020 roku.

Przypomnijmy, obecnie Elżbieta II ze względu na swój wiek usunęła się nieco w cień. Dużą część jej obowiązków przejął książę Karol, jej syn. To właśnie on podjął się większości publicznych wystąpień i królewskich zobowiązań.

Elżbieta II obchodzi dziś swoje 96. urodziny

Przypomnijmy, brytyjska królowa w ciągu roku świętuje dwukrotnie urodziny. 21 kwietnia przypada rocznica jej "prawdziwych" urodzin, natomiast "oficjalne" uroczystości są świętowane w czerwcu. Jest to wiekowa już tradycja brytyjskiej monarchii, a jej początek datuje się na rok 1748, czyli na czasy panowania króla Jerzego II. Choć urodził się w listopadzie, to przesunął obchody swoich urodzin na lato, aby móc cieszyć się widokiem widowiskowej parady i innymi wydarzeniami w plenerze na jego cześć bez ryzyka złych warunków pogodowych. Oficjalne obchody urodzin królowej w czerwcu noszą nazwę Trooping the Colour. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Dzisiaj 95. urodziny królowej Elżbiety. Jak monarchini będzie je obchodzić po raz pierwszy bez księcia Filipa?"

Dodatkowo, w 2022 roku będziemy obchodzić Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II. 6 lutego przypada 70. rocznica wstąpienia Elżbiety II na tron Wielkiej Brytanii. Uroczystości będą pod każdym względem rekordowe. W dniach 2-5 czerwca 2022 odbędzie się seria wydarzeń odzwierciedlających czasy panowania królowej.

Dlaczego królowa obchodzi urodziny dwa razy w roku?

"Będzie okazją dla społeczności i ludzi w całej Wielkiej Brytanii do wspólnego świętowania tego historycznego wydarzenia. Cztery dni obchodów obejmą wydarzenia publiczne i działania społeczne, a także narodowe chwile refleksji nad 70-letnią służbą królowej" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Pałac Buckingham. O harmonogramie tych uroczystości pisaliśmy w tekście: "Oto oficjalny harmonogram Platynowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II zaplanowanego na 2-5 czerwca 2022".

Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku. Jej rodzicami byli książę i księżna Yorku, którzy później zostali królem Jerzym VI i królową Elżbietą. Narodziny przyszłej królowej Elżbiety II odbyły się w domu jej dziadka w Mayfair, a królewski poród został przeprowadzony poprzez cesarskie cięcie.