Dzisiaj 95. urodziny królowej Elżbiety. Jak monarchini będzie je obchodzić po raz pierwszy bez księcia Filipa?

W sobotę odbył się pogrzeb księcia Filipa, a w środę królowa kończy 95 lat. Jak będzie obchodzić swoje urodziny bez małżonka? I dlaczego obchodzi urodziny dwa razy w roku?

95. urodziny królowej Elżbiety będą w tym roku nietypowe. Zaledwie niecałe dwa tygodnie po stracie męża, księcia Filipa, monarchini znajduje się jeszcze w żałobie, dlatego zdecydowano się na rezygnację uroczystych wydarzeń.

Jak królowa Elżbieta będzie obchodzić urodziny?

Ze względu na żałobę po księciu Filipie, królowa zdecydowała się odwołać tradycyjne saluty armatnie na Tower of London i w Hyde Park. Najdłużej na świecie rządząca monarchini ma zostać w czasie swoich 95. urodzin na Zamku Windsor, a członkowie rodziny królewskiej będą ją odwiedzać w ciągu najbliższych dni, aby nie czuła się samotna. Pałac Buckingham podał także, że nie planuje publikacji oficjalnego zdjęcia dla uczczenia urodzin królowej, jak to było w latach poprzednich. Nie będzie żadnych publicznych wydarzeń na jej cześć. Co jednak z oficjalnymi obchodami urodzin królowej, które przypadają na drugą sobotę czerwca?

Dlaczego królowa obchodzi urodziny dwa razy w roku?

Tradycja związana z obchodzeniem przez brytyjskich monarchów urodzin dwa razy w roku sięga roku 1748, kiedy to król Jerzy II, który urodził się w listopadzie, przesunął obchody swoich urodzin na lato, aby móc cieszyć się widokiem widowiskowej parady i innymi wydarzeniami w plenerze na jego cześć bez ryzyka złych warunków pogodowych.

Od tego czasu, czyli od 250 lat brytyjscy królowie i królowe obchodzą urodziny dwa razy w roku. Tradycję tę podtrzymuje także królowa Elżbieta II, która jedne – prywatne urodziny obchodzi w kwietniu, a drugie – publiczne w czerwcu.

Oficjalne obchody urodzin królowej w czerwcu noszą nazwę Trooping the Colour i już drugi rok z rzędu zostały odwołane ze względu na pandemię.