W Wielką Niedzielę wybrał się na 170-milową przejażdżkę, żeby... odpocząć od żony i dzieci!

Fot: Twitter

W Niedzielę Wielkanocną policja zatrzymała kierowcę BMW, który wybrał się na liczącą 170 mil (!!!) wycieczkę. Jechał bez celu, ot, przed siebie, tylko po to, żeby odpocząć od swojej żony i dzieci.

Mającego już powyżej uszu izolacji z rodziną kierowcę policjanci zatrzymali na autostradzie A30 niedaleko Launceston w Kornwalii. Oficerowie drogówki Devon and Cornwall Police zatrzymali BMW i na pewno na ich twarzach odmalowało się zdziwienie, gdy kierowca bez ogródek przyznał, że wsiadł za kółko, żeby... odpocząć. Mężczyzna miał już dość lockdownu, który w jego przypadku oznaczał permanentne zamknięcie w czterech ścianach ze swoją rodziną, żoną i dzieciakami.

Policjanci dopełnili swoich obowiązków i odpowiednio pouczyli źle znoszącego lockdowan kierowcę o tym, że podroż, na jaką się wybrał nie była konieczna i powinien jej uniknąć. Przypomniano mu również o obostrzeniach, które obowiązują podczas trwającej pandemii koronawirusa. Oprócz tego został (w pewien sposób!) "gwiazdą" social mediów:

Taking your BMW out for a spin on a 170 mile round trip to have a break from the wife and three kids is also not an essential journey! The roads are much quieter but there are still people who don't get it. Driver reported on the A30 near Launceston. 6648 pic.twitter.com/wkatvjHMQj