Koronawirus: Czy w czasie lockdownu mieszkańcy UK rzadziej się kąpią?

Fot. Getty

Czas kwarantanny to czas, kiedy bardzo dużo mówi się o higienie i myciu, szczególnie rąk, co ma pomóc nam zachować zdrowie, a może nawet i życie. Jest to jednak również czas, gdy siedzimy we własnych domach - czyli tam, gdzie nie musimy wyglądać aż tak świeżo i specjalnie ładnie pachnieć…

Na luksus „nie dbania o swój wizerunek” zazwyczaj nie możemy sobie pozwolić - ze względu na codzienne obowiązki zawodowe czy spotkania z przyjaciółmi. Ponieważ jednak - jak to się czasem mawia - „własny zapach nie przeszkadza”, przebywanie w samotności bądź wyłącznie wśród najbliższych, przy których za bardzo się nie krępujemy, sprzyja pokusie rozluźnienia nieco higieny i rzadszego korzystania z chemikaliów, które pomagają w utrzymaniu czystości i świeżości. Paradoksalnie, rzadsze kąpiele mogą sprzyjać zdrowiu naszej skóry, ponieważ zbyt częste mycie niszczy naturalną warstwę ochronną skóry, chroniącą nas przed zarazkami i podrażnieniami - eksperci podkreślają jednak, że trzeba mimo wszystko często myć ręce i twarz, a także pachy.

Zobacz koniecznie: Koronawirus w UK - Za co konkretnie może ukarać Cię policja w czasie lockdownu?

Jak często myją się Polacy, a jak często Brytyjczycy?

Z ankiety przeprowadzonej przez YouGov Omnibus i Yahoo News UK wynika, że blisko połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii myje się od stóp do głów raz dziennie, 20 proc. badanych korzysta z prysznica lub wanny 4-6 razy w tygodniu, a kolejne 20 proc. kąpie się 2-3 razy w tygodniu. Pozostali badani przyznali, że kąpią się jeszcze rzadziej. Biorąc pod uwagę różnice płciowe, badanie wykazało dodatkowo, że 25 proc. mężczyzn i ponad 30 proc. kobiet korzysta z prysznica tylko raz w tygodniu.

Z kolei z analizy przeprowadzonej przez polski instytut - Państwowy Zakład Higieny - wynika, że wśród naszych rodaków rzeczy mają się podobnie i jedynie 10 proc. Polaków kąpie się naprawdę rzadko, czyli zaledwie kilka razy w miesiącu.

POLECANE: Zobacz listę 8 filmów i seriali, które warto obejrzeć podczas domowej kwarantanny

Niestety, jak na razie nie ma badań dotyczących zmian w higienie związanych z samoizolacją podczas epidemii koronawirusa - można jednak zapytać, czy w czasie lockdownu rozluźniamy swoje zwyczaje? Sądzicie, że w czasie kwarantanny Polacy i Brytyjczycy mniej dbają o higienę i kąpią się rzadziej niż zwykle? Czekamy na Wasze opinie w tej kwestii!