Zobacz listę 8 filmów i seriali, które warto obejrzeć podczas domowej kwarantanny

Podczas lockdownu i przymusowego siedzenia w domu z powodu epidemii koronawirusa można zacząć się naprawdę nudzić. Jest to jednak dobra okazja do nadrobienia zaległości w filmach i serialach, ponieważ większość z nich dostępna. Widzieliście już tych 8 kultowych filmów i seriali?

Poniżej przedstawiamy subiektywny wybór 8 trailerów kultowych filmów i seriali, które znaleźć można online na portalach typu Netfilx czy HBO GO. A Wy co polecacie do oglądania w czasie przymusowej domowej kwarantanny? Piszcie w komentarzach - chętnie się dowiemy i obejrzymy!

#1 Peaky Blinders

#2 The Crown

#3 Filmy Marvela

#4 Siedem lat w Tybecie

#5 The Witcher

#6 Nietykalni

#7 Ghost in the Shell

#8 Młody Papież

