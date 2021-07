Kornwalia: Uczniowi szkoły średniej "obeszli" zakaz noszenia szortów i na lekcje przyszli w... spódnicach

Fot: Instagram BBC Newsbeat

Grupa nastoletnich chłopców z Kornwalii w sprytny sposób "obeszła" zakaz noszenia szortów w szkole. Aby jakoś poradzić sobie z upałami, postanowili ubrać... spódnice.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole Poltair School w Kornwalii pomimo wysokich temperatur chłopcom zakazano ubierać krótkie spodenki. Nic jednak nie było w nim napisane o... spódnicach! Dodajmy, że regulacje te, niejako siłą rzeczy, bardziej uderzały w chłopców, niż dziewczynki, które mogły przychodzić do szkoły w relatywnie krótkich spódnicach i w ten sposób lepiej poradzić sobie z zeszłotygodniowymi upałami. Trójka nastolatków postanowiła sprytnie wykorzystać tę "lukę". Niejako w ramach protestu przeciwko "przestarzałej" polityce szkolnej dotyczącej mundurów na lekcjach pojawili się w spódnicach, które kupili za zaledwie 8 funtów.

Chłopaki w spódnicach

"Jest zdecydowanie chłodniej. Noszenie spodni w tym upale jest naprawdę niewygodne" - komentował 15-letni Adrian Copp, jak czytamy w relacji BBC Newsbeat. Jak nauczyciele zareagowali na taki ruch ze strony uczniów? "Niektórzy myśleli, że się wygłupiamy po prostu, ale inni nas popierali" - relacjonuje dalej Copp. Z kolei reakcja dyrekcji była zdecydowanie negatywna...

Szkolne władze postanowiły zawiesić "niepokorną" trójkę uczniów. Sęk w tym, że na "spryciarzy" nie znaleziono żadnego haka! Uczniowie, którzy na lekcjach pojawili się w spódnicach nie złamali bowiem żadnego z punktów w regulaminie. "Nie złamaliśmy żadnych zasad" - upiera się 15-letnie Copp. "Chcemy po prostu, aby wszyscy mieli możliwość noszenia szortów w takim upale. Chcemy, żeby dotyczyło to zarówno chłopców, jak i dziewcząt" - podsumowywał.

Jak oceniacie taką "akcję"?

Co na to rodzice "buntowników"? Matka Adriana, Donna Price, w pełni popiera swojego syna i zwraca uwagę, że kwestia dotycząca noszenia szortów i spódnic w okresie letnim co jakiś czas wraca. "Gdy chodził do podstawówki, bez problemu nosił szorty. Ale z jakiegoś powodu nie jest to już dozwolone w szkołach średnich" - komentowała na łamach "The Independent". "Kiedy Adrian wpadł na ten pomysł w weekend to mógł liczyć na moje pełne poparcie. W ramach szkolnej polityki nie ma zasad związanych z płcią i chcieliśmy postępować zgodnie z zasadami" - uzupełnia.

Dodajmy, że przez cały okres upałów, a więc do końca zeszłego tygodnia, Adrian i dwójka jego kolegów chodziła do szkoły w spódnicach.