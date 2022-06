Koniec z bezpodstawną eksmisją? W Anglii pojawią się nowe przepisy dla landlordów

Fot. Getty

Angielskie władze pracują nowe przepisy dotyczące wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Landlordzi nie będą już mogli eksmitować lokatorów bez podania przyczyny, ale także - określonych okolicznościach.

Projekt nowych przepisów, który został już wpisany w harmonogram pracy rządu, ma uniemożliwić angielskim landlordom bezpodstawnych oraz niesprawiedliwych eksmisji. Nowa ustawa ma mieć charakter reformatorski, ponieważ jednym z jej najważniejszych celów jest zapewnienie odpowiedniej ochrony najemcom.

Jak mają wyglądać nowe przepisy dotyczące wynajmu w Anglii?

Gdy nowa ustawa wejdzie w życie, landlordzi w Anglii nie będą mieli prawa eksmitować najemców bez powodu, a ponadto, nie będą mogli eksmitować z powodu pobierania zasiłków lub posiadania dzieci przez najemców. Będą też mieli obowiązek rozpatrywać prośby dotyczące przygarnięcia zwierząt domowych przez najemców.

Według organizacji pozarządowej Shelter, projekt ustawy wygląda obiecująco. Z drugiej strony, stowarzyszenie landlordów obawia się, że nowe przepisy tylko pogłębią aktualny kryzys mieszkaniowy i apelują do rządu o uwzględnienie tego czynnika.

Jak podaje BBC, w latach 2019-2020 na rynku prywatnym, spośród wszystkich najemców wyprowadzających się z wynajmowanych nieruchomości, 8 proc. otrzymało od landlorda nakaz eksmisji.

Dla porównania, w Szkocji zakazane są eksmisje bez zajścia winy wynajmującego - dotyczy to umów najmu podpisanych po 1 grudnia 2017. W Walii do końca 2022 roku okres wypowiedzenia najmu w przypadku braku winy lokatora ma zostać wydłużony do sześciu miesięcy. Irlandia Północna również pracuje nad podobnym projektem do walijskiego.

