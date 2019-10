Koniec wiz do USA - ale nie dla wszystkich: Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do programu bezwizowego. Kto nie skorzysta?

Zobacz, kto nie poleci bez wizy do USA.

Donald Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego.

Jak podaje agencja Reuters, prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, podpisał zgodę na włączenie Polski do programu wizowego. Program pozwoli obywatelom Polski na podróż do USA w celach biznesowych oraz turystycznych na 90 dni.

Prezydent USA, Donald Trump, powiedział dziennikarzom w piątek, że oficjalnie zezwolił Polsce na dołączenie do amerykańskiego programu bezwizowego. Oznacza to, że Polacy polecą do Stanów Zjednoczonych bez dotychczasowych dodatkowych formalności i opłat związanych z koniecznością otrzymania wizy. Podróżować bez wizy będzie można zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych - ale tylko na 90 dni.

We wrześniu Donald Trump powiedział, że udzieli Polsce dostępu do Programu Zniesienia Wiz Departamentu Stanu. Agencja Reuters podała, że decyzja ta została teraz oficjalnie przypieczętowana podpisem prezydenta USA.

Jednak jak informuje portal „Money”, nie wszyscy Polacy będą mogli wjechać do USA bez wizy. Program nie obejmie tych, którzy po 1 marca 2011 roku przebywali w Korei Północnej, Iranie, Iraku, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii lub Jemenie.

