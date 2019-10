Co Polacy na Wyspach myślą o procesie aplikacyjnym dotyczącym settled status?

Plymouth City Council postanowił pomóc imigrantom z UE w aplikacji o settled status w dość nietypowy sposób oddając do ich użytku dwa telefony z systemem Android w tzw. Stop Shop przy New George Street...

Britain First apeluje do Polaków o wsparcie w wyborach: Już raz ocaliliście Europę! [wideo]

Nacjonalistyczna organizacja Britain First coraz częściej przymila się do Polaków, których chce zwerbować do wspólnej walki z islamem. Przed jutrzejszymi wyborami w Londynie Jayda Fransen z Britain First...