Koniec restrykcji i lockdownu w UK możliwy już w lutym, jeśli zaszczepi się 15 MILIONÓW osób

Władze Wielkiej Brytanii mogą podjąć decyzję o zniesieniu wszelkich restrykcji związanych z koronawirusem pod koniec lutego po zaszczepieniu od 12 do 15 milionów osób, które należą do grup ryzyka, donosi "The Daily Mail".

Według źródeł rządowych, na jakie powołuje się brytyjski tabloid "The Daily Mail", istnieje szansa, że pod koniec lutego 2021 roku na terenie Wielkiej Brytanii nie będą już obowiązywały żadne ograniczenia związane z restrykcjami z powodu epidemii koronawirusa. Aby tak się stało konieczne jest zaszczepienie osób, które są najbardziej narażone na śmierć po zakażeniu Covid-19. Według "Maila" liczba tych osób waha się od 12 do 15 milionów. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy szczepionka oksfordzka zostanie zatwierdzono do użytku w przeciągu "kilku najbliższych dni".

Według brytyjskich mediów zdjęcie wszelkich restrykcji jest możliwe pod koniec lutego 2021

Z kolei jak donosi inny tabloid, "The Sun", brytyjska Medicines and Healthcare Regulatory Agency (Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej) może wydać zezwolenie na użycie szczepionki oksfordzkiej jeszcze przed sylwestrem, dzięki czemu pierwsze szczepienia osób z grup ryzyka rozpoczęłyby się już 4 stycznia 2021. Taki ruch w sposób znaczący przyspieszyłby realizację programu szczepień na Wyspach, ponieważ "rodzima" szczepionka jest znacznie łatwiejsza w przechowywaniu i przenoszeniu. W przeciwieństwie do preparatu firmy Pfizer nie trzeba jej przechowywać w temperaturach poniżej -70 stopni Celsjusza.

Jak zaznaczają brytyjskie media po tym, jak uda się skutecznie zaszczepić tych mieszkańców UK, dla których zakażenie koronawirusem jest najgroźniejsze, a masowe zachorawania wśród takich osób może przyczynić się do zablokowania NHS, władze UK nie miałoby żadnego argumentu w ręku, aby wprowadzać kolejne restrykcje czy lockdowny.

Konieczne jednak będzie zaszczepienie nawet do 15 milionów osób

Zaznaczamy to bardzo wyraźnie! Taki wniosek oparty jest jedynie na spekulacjach brytyjskich mediów, ale spekulacjach opartych na dość racjonalnych przesłankach. Czy znajdą one potwierdzenie w faktach? Przekonamy się o tym niedługo!

Dodajmy w tym miejscy, że Wielka Brytania zamówiła aż 100 milionów dawek szczepionki oksfordzkiej oraz 40 milionów szczepionek Pfizera, z których korzysta się obecnie w ramach programu szczepień. Jeśli uda się zatwierdzić rodzimy preparat to rząd planuje podać 2 miliony dawek w ciągu dwóch tygodni. W Wigilię potwierdzono, że liczba podanych dawek sięgnęła już 600 tysięcy.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem KLIKNIJ TUTAJ!