Pierwsza osoba w Polce została zaszczepiona przeciwko Covid-19 - jest nią Naczelna Pielęgniarka CSK MSWiA

Fot: Twitter KPRM

W Polsce wykonano zaszczepiono pierwszą osobą na koronawirusa. W Warszawie jako pierwsza szczepionkę przyjęła Naczelna Pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie - Alicja Jakubowska. Po "drugiej stronie strzykawki" stał dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych.

Pierwsze szczepienia na koronawirusa w Polsce miało miejsce w dniu dzisiejszym, o godzinie 8:15 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. "Dziękuję dyrekcji, bo to ona wytypowała mnie do szczepienia. To ukłon w stronę ciężko pracujących pielęgniarek i położnych. Emocje są, ale podchodzę do tego z podniesioną głową. Jeżeli chcemy wrócić do normalności, trzeba się zaszczepić" - komentował po wykonaniu szczepienia Jakubowska, zaznaczający przy tym, że czuje się świetnie.

Dziś rano miało miejsce pierwsze szczepienie na koronawirusa w Polsce

"Jeżeli ktoś ma obawy, mogę osobiście go zaszczepić. Na szczepienie zdecydowałam się od razu. Myślę, że moją postawą pokazuję, że warto się zaszczepić. Po to, by wrócić do normalności. Każdy ma mamę, dziadków, dzieci - jeśli nie chce zaszczepić się dla siebie, to niech zrobi to dla innych - mówiła później Naczelna Pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie na briefingu prasowym.

Z kolei doktor Zaczyński potwierdził, że jeszcze dziś w szpitalu wyszczepionych zostanie 300 osób. "Następnie zostanie zaszczepiony nasz dyrektor, pan profesor Waldemar Wierzba, a później ja, jako dyrektor medyczny szpitala zostanę zaszczepiony przez naczelną pielęgniarkę" - komentował dla PAP`u. "Mamy nadzieję, że do końca tygodnia uda nam się podać szczepionki wszystkim pracownikom szpitala MSWiA wraz z jego filiami na terenie woj. mazowieckiego" - zaznaczał.

Pierwszą osobą, która się zaszczepiła została Naczelna Pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie

Do Polski transport szczepionek odbywa się zgodnie z założonymi wcześniej planami. "Pierwsza partia 10 tys. szczepionek będzie w najbliższym czasie dystrybuowana do 72 szpitali węzłowych" - pisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsza dostawa z magazynów firmy Pfizer w Puurs (Belgia) wyjechała około godziny 22 w miniony piątek. Dzień później, około godziny 6:45 szczepionki znalazły się już w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowiecki. Stamtąd zostały rozprowadzone do hurtowni farmaceutycznych, skąd przekazane zostaną do 72 szpitali węzłowych.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Szczepień do końca stycznia Polska otrzyma 1.5 miliona dawek szczepionek. Jak podaje PAP w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem KLIKNIJ TUTAJ!