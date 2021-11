Koniec kwarantanny i systemu NHS Test and Trace, jak wynika z wycieku rządowych dokumentów

Brytyjski rząd w przyszłym roku może znieść obowiązek poddawania się samoizolacji po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa oraz całkowicie zlikwidować system NHS Test and Trace. Potwierdzają to dokumenty, do który dotarli dziennikarze "Mail on Sunday".

Rządowe materiały kryjące się pod kryptonimem "Operation Rampdown", do którego dotarli brytyjscy dziennikarze, mają określać polityką gabinetu Borisa Johnsona na najbliższe miesiące po zimie. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z wycieku rządowego dokumentu, liczącego sobie 160 stron? Jeśli wierzyć ustaleniom "Mail on Sunday" na początku przyszłego roku możemy spodziewać znaczącego zwrotu w brytyjskiej polityce wobec pandemii. Po sezonie zimowym rząd rozważa tak radykalne kroki, jak całkowite zniesienie systemu NHS Test and Trace, na który wydał 37 miliardów funtów, odejście nie tylko od obowiązkowej samoizolacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na Covid-19, ale również w ogóle od strategii masowego testowania. Badanie pod kątem zakażenia w UK nadal będzie się odbywać, ale na innych zasadach, a same testy mają stać się darmowe.

To główne założenia tego planu. Co jeszcze się zmieni?

Szykuje się RADYKALNA zmiana polityki rządu wobec koronawirusa?

Kolejny etap "życia z koronawirusem" w UK ma polegać na odejściu od walki z pandemia na poziomie krajowym, na rzecz przyjmowania odpowiednich restrykcji i środków zapobiegawczych na szczeblu lokalnym. Co to oznacza? Obostrzenia mają przestać być masowe, ale zróżnicowane nie tylko pod kątem regionalnym, lecz także w perspektywie konkretnych przypadków. Rząd chce, aby położyć nacisk na ochronę starszych osób, mieszkańców domów opieki oraz osoby, którym po przejściu Covid-19 mogą grozić niebezpieczne powikłania. Zmiany te mają wejść w życie na wiosnę 2022 roku.

Zgodnie z założeniami zawartymi w "Operation Rampdown" brytyjski rząd godzi się fakt, że koronawirus na Wyspach pozostanie zagrożeniem endemicznym przez przynajmniej kilka najbliższych lat. Co z potencjalną "świąteczną" falą zachorowań? W najbliższym czasie władze nie spodziewają się, aby w kraju sytuacja pogorszyła się w tak znaczny sposób, jak miało to miejsce w zeszłym roku.

Dziennikarze brytyjscy dotarli do dokumentów poświęconych planom władzy na wiosnę 2022

Według nowych założeń wprowadzanie kolejnych lockdownów nie jest wykluczone, ale żeby takie zamknięcie stało się faktem muszą zostać spełnione konkretne warunki. W dodatku środki tego typu mają nie dotyczyć całego kraju, ale obowiązywać jedynie w wybranych regionach, na szczeblu lokalnym.

Na zakończenie warto również dodać, że w decyzjach w kwestii wprowadzania restrykcji i obostrzeń, które zapadają w gabinetach urzędników w Whithall, mają być brane pod uwagę wszystkie potencjalne konsekwencje. Władza będzie musiała dokładnie rozważyć wszelkie za i przeciw danego przypadku.