Koniec "kryzysu paliwowego" w UK? Zapasy są najwyższe od maja 2021

Fot: Pxhere

Czy sytuacja na rynku paliwowym w UK wróciła do normalności? Nowe dane sugerują, że poziom zapasów na stacjach benzynowych w znaczący sposób poprawił się po niedawnym wzroście popytu na paliwo.

Według statystyk udostępnionych przez Department for Business, Energy and Industrial Strategy zapasy magazynowe stacji paliw w Wielkiej Brytanii w minioną niedzielę, 18 października 2021 roku wyniosły przeciętnie 45%. Dla pełnego kontekstu dodajmy, że były one najwyższe od maja 2021 roku. Trudno więc w takiej sytuacji nadal utrzymywać, że w tej kwestii mamy do czynienia z "kryzysem". Zaznaczmy wyraźnie, że Wielkiej Brytanii nigdy nie groziła sytuacja, że paliwa po prostu zabraknie. Przypomnijmy, pod koniec września wybuchła prawdziwa panika w związku z ostrzeżeniami związanymi z problemami z dostawami benzyny i oleju napędowego. Koncern BP ogłosił zamknięcie części swoich stacji paliw w Wielkiej Brytanii. Problem dotyczył dosłownie kilkunastu punktów i był spowodowany niedoborami kierowców. Kilka stacji z 200 punktów działających pod nazwą Tesco Alliance należących do Esso (części amerykańskiego koncernu ExxonMobil) również zostało zamkniętych.

Mam oficjalne dane o ilości zapasów magazynowych paliw w UK

Do czego w związku z tym doszło? W kraju wybuchła panika. Media obiegły zdjęcia kolejek pod stacjami i zaroiło się od newsów o laniu benzyny do plastikowych torebek. Nie pomogły zapewnienia płynące ze strony rządu, aby powstrzymać się przed "szaleńczym" tankowaniem. Rzecznik Downing Street 10 zaznaczał, że powinniśmy normalnie kupować paliwo i w żadnym wypadku nie panikować. Takie apele na niewiele się jednak zdały. Popyt na paliwo osiągnął szczyt przed 25 września 2021, gdy poziomy zapasów spadły do zaledwie 15%

Jak podaje serwis informacyjny BBC sieć supermarketów Asda poinformowała 13 października, że ​​nie miała już żadnych problemów z dostawami benzyny przez tydzień. Z kolei Petrol Retailers Association poinformowało, że dostawy w Londynie i na południowym wschodzie poprawiły się. Właśnie brytyjska stolica i ta część kraju najwolniej wychodziły z niedoboru, ale zbiorniki na stacjach benzynowych w tych obszarach były w niedzielę wypełnione średnio w 42% i 45%, jak podaje Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Nie ma problemów ani z dostawami, ani z kolejkami na stacjach

Dodajmy również twarde liczby w tej materii - najnowsze dane pokazują, że sprzedaż paliwa w Wielkiej Brytanii spadła ze średnio 35 900 litrów na stację w dniu 24 września 2021, do zaledwie 11 800 litrów z 18 października. Inna sprawa, że ceny paliw są, jakie są. Średnie ceny benzyny wyniosły 134,9 pensa za litr, w porównaniu z 113,3 pensa za litr we wrześniu 2020 roku (stosunek rok do roku). Ceny paliw w UK we wrześniu 2021 roku był najwyższe od września 2013 roku, jak wynika z wyliczeń ONS.