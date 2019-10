Konflikt w rodzinie królewskiej? Książę Harry przyznał, że z bratem mają "lepsze i gorsze dni" [wideo]

Czy mamy do czynienia z konfliktem w brytyjskiej rodzinie królewskiej?

Gdy cała Wielka Brytania żyje ostatnimi doniesieniami związanymi z Brexitem, wyspiarskie tabloidy szeroko rozpisują się o sytuacji, która panuje obecnie w rodzinie królewskiej. Księżna Meghan i książę Harry złamali kolejne tabu. Co się stało?

W niedzielę wieczorem na antenie ITV swoją premierę miał obszerny reportaż "Harry & Meghan: An African Journey", który okazał się nie tylko relacją z podróży księżnej i księcia Sussex na Czarny Kontynent. Zwierzenia Meghan dotyczące brytyjskiej rodziny królewskiej, oczekiwań, jakie się z wiążą z jej pozycją, życiem w ciągłym napięciu i pod pręgierzem plotkarskich mediów, stały się tematem numer jeden wśród tabloidów.

Widać wyraźnie, że 38-letnie kobieta mocno okupiła fakt dołączenia do brytyjskiej rodziny królewskiej i małżeństwo z synem księżnej Diany. Momentami, gdy opowiadała o swojej sytuacji, z trudem hamowała napływające do oczu łzy. Od samego początku wiedziała na co się pisze, ale nie widziała, że będzie aż tak ciężko. Od momentu pojawienia się na medialnej scenie została wzięta na celownik przez wyspiarskich pismaków. Zarzucano jej rozpętanie konfliktu z księżną Kate, rozpisywano się o fatalnych stosunkach z jej rodziną w USA, wreszcie - zwracano uwagę żadna służąca nie może przy niej długo wytrzymać. Było jej naprawdę ciężko.

Na łamach dokumentu książę Harry wyraźnie bierze jej stronę, niejako dystansując się od reszty swojej rodziny. Odniósł się również do pogłosek o ewentualnym konflikcie ze swoim bratem. - Oczywiście, teraz kroczymy różnymi ścieżkami, jednak zawsze będę przy nim i wiem, że on zawsze będzie przy mnie. Podobnie jak inni bracia, mamy dobre i złe dni – komentował książę Sussex.

Zatem niby zdementował te plotki, ale jednocześnie podkreślenie "dobrych i złych dni" oraz "kroczenia różnymi ścieżkami" zasadniczo jest potwierdzeniem napięć między braćmi i ich rodzinami. W dodatku Harry ma znajdować się na wojennej ścieżce z samą królową. Bez zgody Elżbiety II miał wystosować do mediów prywatne oświadczenie, dodatkowo pozwał "Sun" i "Daily Mirror", a wcześniej rozpoczął wojnę z "Mail on Sunday". Wszystko to w obronie żony, którą mało kto w Pałacu Buckingham lubi...

Do tego wszystkiego trzeba również dodać kontrowersję, jakie wzbudziła wspólna wyprawa Harry`ego i Meghan do Afryki. Niektórzy interpretują ją jako ucieczkę od królewskich obowiązków. W dodatku ich przedsięwzięcie miało przyćmić wyjazd Williama i Kate do Pakistanu, a także odwiedziny hrabiny Zofii w Kosowie, gdzie spotkała się z ofiarami przemocy seksualnej.

Na ile ten konflikt trzeba traktować poważnie, na ile te doniesienia polegają na prawdzie? Według "Daily Mail", a więc najpopularniejszego tabloidu, nie należy lekceważyć tych doniesień. Nawet jeśli nie wszystkie polegają na prawdzie, nawet jeśli niektóre z faktów nie do końca mają poparcie w rzeczywistości, taka sytuacja nie wróży dobrze stabilności państwa i monarchii. Czy może dojść do kryzysu, który uderzy w rodzinę królewską? Z pewnością coś jest na rzeczy. I dotyczy William, drugiej osoby w kolejce do brytyjskiego tronu...