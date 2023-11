Styl życia Komunikator WhatsApp wkrótce straci na znaczeniu? Użytkownicy są nim zmęczeni

Czy WhatsApp już wkrótce straci na znaczeniu? Czy ludzie odwrócą się od komunikatora, który zaraz po wprowadzeniu zrobił na świecie prawdziwą furorę? Eksperci zauważają, że jest to wysoce prawdopodobne, ponieważ wielu użytkowników WhatsApp’a ma dość ciągłego zakłócania im przez komunikator spokoju.

WhatsApp już wkrótce stanie się niemodny?

Czy wielu ludzi zrezygnuje w najbliższej przyszłości z komunikatora WhatsApp i powróci do pisania tradycyjnych sms’ów? Nie jest to wykluczone, biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej użytkowników WhatsApp’a czuje rosnącą presję w zakresie komunikowania się za jego pomocą z bliskimi. Rosnąca liczba osób korzystających z komunikatora uważa, że jest on zbyt „inwazyjny”. Że WhatsApp ciągle bombarduje ich powiadomieniami, co staje się czasami irytujące, o ile w ogóle nie jest nie do wytrzymania. I choć WhatsApp przechodzi obecnie metamorfozę, to nowy wygląd może nie wystarczyć co bardziej wymagającym użytkownikom.

Smsy nie są aż tak inwazyjne?

Coraz więcej ludzi wraca do pisania prostych i sprawdzonych smsów, dzięki którym nie otrzymuje miliona niepotrzebnych powiadomień. 34-letnia Clarissa Bloom opowiedziała na przykład na łamach „Daily Mail”, że każdego dnia otrzymywała średnio 300 powiadomień, ponieważ należała do 12 różnych grup. Kobieta przyznała, że powiadomienie na ikonce WhatsApp na jej telefonie przyprawiały ją o ściśnięty żołądek. – Do niedawna wywoływało to u mnie niepokój. Czułam potrzebę natychmiastowego zareagowania, co zaburzało mój rytm – wyjaśniła Bloom. I dodała: – Starałam się stale czytać wiadomości na WhatsAppie (…) wyświetlając jedynie pierwszą linijkę. Zamiast klikać w wiadomość, aby ludzie nie widzieli, że ją przeczytałam. Zwyczajnie nie mogłam obejrzeć filmu ani programu bez konieczności ciągłego wpatrywania się w telefon.

W trakcie korzystania z WhatsApp’a ludzie oczekują natychmiastowej odpowiedzi

Korzystanie z WhatsApp’a, choć nadzwyczaj wygodne, wzmaga presję, by natychmiast odpowiedzieć osobie, która wysłała wiadomość. Jeśli się tego nie robi, to może to prowadzić do narastania niechęci i podejrzeń wśród partnerów, przyjaciół a nawet dalszych znajomych. – To natychmiastowe oczekiwanie może dołożyć nerwowości w relacjach [międzyludzkich]. Zwłaszcza, gdy ktoś może zajmować się i tak stresującym zadaniem w pracy – mówi Clarissa Bloom. A wtóruje jej 40-letni James Bore, mówiąc: – Chociaż SMS-y są nadal „natychmiastowe”, to często ludzie nie oczekują takiej samej, natychmiastowej reakcji, jak w przypadku platformy typu WhatsApp. Tam widoczny jest nasz status online, więc zakłada się, że jesteśmy dostępni przez cały czas, gdy jesteśmy online.