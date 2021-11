Komisarz Met Police ostrzega londyńczyków przed możliwym zamachem terrorystycznym przed świętami

Cressida Dick apeluje do wszystkich mieszkańców stolicy o czujność

Fot: Wikimedia Commons

Komisarz Met Police ostrzega o niebezpieczeństwie związanym z przedświątecznym atakiem terrorystycznym w Londynie. Cressida Dick apeluje do mieszkańców brytyjskiej stolicy o czujność.

Zabójstwo posła Partii Konserwatywnej, Davida Amessa, który został kilkukrotnie dźgnięty nożem w swoim biurze w hrabstwie Essex, w trakcie spotkania ze swoimi wyborcami, stanowi "mrożące krew w żyłach przypomnienie, że zagrożenie terroryzmem jest bardzo realne", jak deklarowała komisarz Dick. Ze względu na to "straszne morderstwo" dokonane przez 25-letniego Aliego Harbi Ali z Londynu, według szefowej Met Police "londyńczycy muszą nadal być bardzo czujni". Komisarz londyńskiej policji mówiła o potencjalnej groźbie zamachu terrorystycznego, do którego mogłoby dojść w sezonie świątecznym w brytyjskiej stolicy.

Czy Londynowi zamach terrorystyczny w sezonie świątecznym?

"Niezwykle ważne jest, aby ludzie mieli odwagę zgłaszać podejrzane zachowania - niezależnie od tego, kogo one dotyczą. Członkowie społeczeństwa muszą pamiętać, że zaalarmowanie policji może uratować czyjeś życie, a nie je zrujnować" - komentowała na łamach "The Evening Standard" Cressida Dick. "Odwaga ma wiele form i potrzebujemy również, aby ludzie mieli odwagę, aby zgłosić nam coś, co może wydawać się niewłaściwe lub podejrzane" - uzupełniała.

Funkcjonariuszka stojąca na czele londyńskiej policji zaznaczała, że obecnie prowadzona jest rekordowo ilość dochodzeń związanych z terroryzmem. Ponad 800 spraw jest badanych przez policję oraz agentów MI5, a od 2017 roku udało się zapobiec 31 różnym działaniom związanym z terroryzmem. Co istotne, znaczna część tego typu działalności związana jest właśnie z Londynem.

Komisarz Met Police przypomina, iż "zagrożenie terroryzmem jest bardzo realne"

Warto w tym miejscu podkreślić, że apel wygłoszony przez komisarz Dick pojawił się tuż po tak, jak wraz z komisarzem policji City of London, Ianem Dysonem, wzięła udział w ceremonii ku czci policjantów, ratowników medycznych i innych pracowników służb ratowniczych oraz zwykłych londyńczyków, którzy wykazali się niezwykłą odwagą podczas zamachu, który miał miejsce 29 listopada 2019 roku w Fishmongers' Hall koło London Bridge.