Kolejny etap wychodzenia z lockdownu został zrealizowany o czasie w Walii. Zniesiono ograniczenia dotyczące supermarketów

Co jest aktualnie dozwolone w Walii i jakie są kolejne kroki wychodzenia z lockdownu?

Fot. Getty

Walia wchodzi w kolejny etap znoszenia lockdownu. Zniesiono ograniczenia dotyczące między innymi supermarketów.

W ubiegłym tygodniu Walia ponownie otworzyła salony fryzjerskie, a od dziś supermarkety mogą wznowić sprzedaż artykułów non-essential. Otwarte mogą zostać także centra ogrodnicze. Co jest aktualnie dozwolone w Walii i jakie są kolejne kroki wychodzenia z lockdownu?

Jakie zasady lockdownu zmieniły się w Walii do tej pory?

Jak do tej pory Walia wdrożyła już dwa etapy wychodzenia z lockdowny, które obejmowały między innymi zniesienie zakazu wychodzenia z domów, rozluźnienie ograniczeń w zakresie spotkań na świeżym powietrzu, powrót dzieci do szkół czy otwarcie salonów fryzjerskich. Oto, co dokładnie obejmowały poprzednie etapy wychodzenia z lockdownu w Walii:

od soboty 13 marca zmiany zasad lockdownu w Walii były następujące:

zasada stay at home została zastąpiona zasadą stay local , co oznacza, że przestał obowiązywać zakaz wychodzenia z domu i można swobodnie przemieszczać się w obrębie okolicy zamieszkania - w promieniu 5 mil od domu

dozwolone stały się spotkania towarzyskie na świeżym powietrzy w grupach czterech osób dorosłych w ramach dwóch gospodarstw domowych - spotkania mogą odbywać się na przykład w prywatnych ogródkach; zasada ta nie obowiązuje dzieci

ponownie otwarte zostały obiekty sportowe na świeżym powietrzu , takie jak pola golfowe, odkryte korty tenisowe czy boiska

dozwolone stały się wizyty w domach opieki - jednak tylko dla wyznaczonych gości.

Od poniedziałku 15 marca zmiany zasad lockdownu w Walii były następujące:

do szkół na lekcje stacjonarne powróciły wszystkie dzieci z primary schools , a także uczniowie secondary schools z roczników egzaminacyjnych (11 i 13)

szkoły mogły samodzielnie zdecydować, czy uczniowie roczników 10 i 12 również wrócą do szkół

ponownie otwarte zostały salony fryzjerskie.

Kolejny etap wychodzenia z lockdownu w Walii

Z kolei od poniedziałku 22 marca zmiany zasad lockdownu w Walii są następujące:

przywrócenie w supermarketach sprzedaży produktów non-essential

ponowne otwarcie centrów ogrodniczych.

Od poniedziałku 12 kwietnia ponownie otwarte zostaną wszystkie sklepy w Walii (podobnie jak w Anglii). Jak na razie na tym kończy się walijski plan wychodzenia z lockdownu. Ewentualne dalsze etapy luzowania restrykcji będą zależeć od sytuacji epidemiologicznej. Władze Walii rozważają na razie ponowne otwarcie od 22 kwietnia między innymi siłowni oraz ogródków przy restauracjach i pubach. Wszystko zależy jednak od dalszego rozwoju epidemii w Walii i w całej Wielkiej Brytanii.