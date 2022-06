Kobiety są prawie dwukrotnie bardziej narażone na zakleszczenie w samochodzie w momencie wypadku niż mężczyźni. Dlaczego?

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że kobiety są blisko dwukrotnie częściej narażone na zakleszczenie w samochodzie w momencie wypadku. Kobiety doznają także nieco innych obrażeń, niż mężczyźni.

Nietypowe badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University Hospitals Plymouth, pod kierunkiem konsultanta medycyny ratunkowej, profesora Tima Nutbeama. Badacze przyjrzeli się tezom wysuniętym przez Caroline Criado Perez w bestsellerowej książce „Niewidzialne kobiety”, w której autorka zasugerowała, że kobiety są znacznie bardziej narażone na odniesienie poważnych obrażeń w wypadkach samochodowych, ponieważ manekiny używane w testach zderzeniowych wzorowane są na „przeciętnym samcu”. Badacze z Plymouth przyjrzeli się zatem dokumentacji medycznej ponad 70 000 pacjentów przyjętych do głównych ośrodków urazowych w Wielkiej Brytanii w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2019 r. i stwierdzili, że rzeczywiście jest pewna różnica w zakresie doznawanych obrażeń w wypadkach samochodowych przez mężczyzn i przez kobiety. Bo choć mężczyźni byli zdecydowanie bardziej narażeni na uczestnictwo w poważnym wypadku, to we wrakach samochodów zakleszczonych zostało aż 16 proc. kobiet, w porównaniu do zaledwie 9 proc. mężczyzn. Kobiety doznawały również więcej urazów bioder i kręgosłupa, podczas gdy mężczyźni mieli więcej urazów głowy, twarzy, klatki piersiowej i kończyn.

Kobiety i mężczyźni doznają różnych urazów w trakcie wypadków

Z badania naukowców z Plymouth, które zostało opublikowane w „BMJ Open”, jasno wynika, że kobiety i mężczyźni doznają często różnych obrażeń w wypadkach. - Myślę, że ważne jest to, że badanie pokazuje, że kobiety i mężczyźni mają różne doświadczenia w zakresie zakleszczenia we wraku – że zakleszczona kobieta to nie to samo co zakleszczony mężczyzna – mówi dr Lauren Weekes, konsultantka anestezjolog w University Hospitals Plymouth. I dodaje: - Zrozumienie różnic płci we wzorcach urazów może pomóc ratownikom medycznym przewidzieć, kto jest bardziej podatny na określone urazy, co może mieć na to wpływ, jak można im pomóc i gdzie ostatecznie zabierze się ofiary. To może też pomóc producentom pojazdów w kreowaniu systemów bezpieczeństwa, aby w równym stopniu chronić mężczyzn i kobiety.

