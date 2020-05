Kim są "TYPOWI Angole" mieszkający w UK? Zobacz HIT YouTube`a!

Jak zachowuje się typowy, rodowity angielski pracownik na budowie? Czy potrafisz zrozumieć rasowego Wyspiarza proszącego o wskazanie mu toalety? Jak wygląda opieka dentystyczna w UK?

Wszystkie te zagadnienia i wiele innych są tematami przebojowego filmiku opublikowanego na YouTubie poświęconego "Typowym Angolom". W jakim stereotypowy sposób postrzegamy Anglików i ile w tych stereotypach jest prawdy? Sprawdźcie sami oglądając ten filmik!

Według komentujących internautów autor tego nagrania trafił w samo sedno! Filmik nagrany przez Piotra Pijanowskiego okazał się hitem! "Jezu xD to takie prawdziwe, myślałam że tylko u mnie w Hull taka patola jeśli chodzi o Anglików", "świetny film! nagrywaj więcej o codzienności w UK i życiu i nawykach Brytyjczyków", "jestem tu 15 lat i to cala prawda o nich haha!" - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się pod nagraniem.

Zobaczcie sami:

