Kierowca przyznał się do zabicia 39 osób znalezionych w chłodni ciężarówki w Essex

To jednak nie koniec tej sprawy.

Przed sądem Old Bailey powiedział, że nieumyślnie spowodował ich śmierć.

Kierowca ciężarówki, w której znaleziono 39 martwych ciał przyznał się do winy.

Fot: YouTube

W dniu wczorajszym Maurice Robinson przed obliczem sądu Old Bailey w Londynie przyznał się do nieumyślnego spowodowania śmierci 39 imigrantów pochodzących z Wietnamu, których przewoził w swojej ciężarówce.

Finał tragicznej sprawy dotyczącej śmierci 39 imigrantów znalezionych w przyczepie ciężarówki w Essex coraz bliżej. Przypomnijmy, w nocy z 22 na 23 października zeszłego roku na terenie parku przemysłowego w Grays, zlokalizowanego w hrabstwie Essex dokonano szokującego odkrycia. W kontenerze-chłodnie znaleziono martwe ciała 31 mężczyzn i 8 kobiet. Najmłodsze ofiary miały zaledwie po 15 lat, w sumie zginęło aż dziesięć osób poniżej 18 roku życia. Wszystkie ofiary były imigrantami z Wietnamu, którzy w ten sposób próbowali dostać się do Wielkiej Brytanii.

Tą tragiczną historią żyła cała Wielka Brytania. W marcu 2020 roku ustalono, że przyczyną śmierci był niedobór tlenu lub wychłodzenie, bądź połączenia obu tych czynników. Jeszcze w listopadzie przed sądem stanął kierowca ciężarówki, pochodzący z Irlandii Północnej 25-letni Maurice Robinson. Początkowo przyznawał się on jedynie do pomocy w nielegalnym przerzucie ludzi do UK oraz przyjęcia pieniędzy, o których wiedział lub podejrzewał, że pochodzą z przestępstwa. Odmawiał uznania zarzutów nieumyślnego zabójstwa.

Początkowo sprawa był rozpatrywana przez Chelmsford Magistrates' Court, ale ostatecznie trafiło do sądu Old Bailey`s w Londynie. Tym razem Robinson przyznał się do stawianych zarzutów. Po pięciu miesiącach od momentu oskarżenia, za pośrednictwem łącza wideo powiedział, że jest winny nieumyślnego pozbawienia życia 39 osób pochodzących z Wietnamu.

To jednak jeszcze nie koniec. Wciąż ciążą na nim zarzuty, którym zaprzecza. W dodatku w środę przed sądem stanęli ("wirtualnie", rzecz jasna) jeszcze trzej inni oskarżeni - jeden mieszkaniec Irlandii Północnej oraz dwóch mieszkających w Wielkiej Brytanii Rumunów. Zarzuca się im między innymi udział w spisku mających na celu nielegalny przerzut imigrantów oraz udział w nieumyślnych zabójstwie.

Sprawa będzie kontynuowana. Właściwy proces oskarżonych rozpocznie się 5 października.