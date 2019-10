„Przepraszam, Mamo, umieram, bo nie mogę oddychać” - tragiczne ostatnie słowa 26-letniej Wietnamki – prawdopodobnie jednej z 39 ofiar znalezionych w ciężarówce w Essex

Fot. Getty

„Przepraszam Mamo, moja droga za granicę nie udaje się. Mamo, tak bardzo cię kocham! Umieram, ponieważ nie mogę oddychać... Jestem z Nghen, Can Loc, Ha Tinh,Wietnam... Przepraszam Mamo” - to ostatnie słowa 26-letniej Wietnamki Pham Thi Tra My - prawdopodobnie jednej z 39 ofiar znalezionych w ciężarówce - chłodni w Essex. Bliscy kobiety twierdzą, że sms doszedł do jej mamy w środę o godz. 4:28 rano czasu wietnamskiego, czyli we wtorek o godz. 10:28 czasu brytyjskiego, a zatem dokładnie wtedy, gdy naczepa z 39 osobami w środku znajdowała się na promie płynącym z belgijskiego promu Zebrugge do portu w Purrfleet.

Informacje o tym, że w ciężarówce – chłodni mogli się znajdować nie tylko Chińczycy, pojawiły się w mediach brytyjskich niedługo po aresztowaniu na lotnisku Stansted trzeciego podejrzanego w tej sprawie, 48-letniego mężczyzny podróżującego z Irlandii Północnej (wcześniej aresztowano jeszcze parę – 38-letnich Thomasa i Joannę Maher). Jednak dziennikarze BBC już wcześniej otrzymali informacje od kilku wietnamskich rodzin zaniepokojonych losem sześciu krewnych, którzy mogli próbować przedostać się do UK. Brat 19-letniej Wietnamki oznajmił na przykład dziennikarzowi BBC, że jego siostra zadzwoniła do niego we wtorek rano i poinformowała go, że wsiada na naczepę ciężarówki w Belgii i że wyłącza telefon, by uniknąć wykrycia.

Brytyjscy detektywi byli początkowo przekonani, że 39 ofiar znalezionych w ciężarówce - chłodni w Essex było narodowości chińskiej. Jednak w piątek media przekazały komunikat, że sprawa narodowości zmarłych osób jest uaktualniania. Z kolei rzeczniczka Essex Police powiedziała na łamach „The Independent”, że funkcjonariusze nie otrzymali żadnej informacji potwierdzającej, jakoby Pham Thi Tra My znajdowała się wśród ofiar. Z kolei zastępczyni szefa policji Pippa Mills oznajmiła, że „nie będzie się odnosiła do żadnych spekulacji co do narodowości osób, które tragicznie straciły życie”.

