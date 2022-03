Kierowca ciężarówki korzystając z telefonu za kierownicą doprowadził do śmiertelnego wypadku

49-letni kierowca ciężarówki, który pisząc na telefonie prowadził pojazd, uderzył w trzy samochody na autostradzie M62 i zabił jedną osobę. Gdy mężczyznę przesłuchiwała policja, zaprzeczył, że był rozkojarzony i twierdził, że wypadek był nieunikniony.

Kierowca, który spowodował kolizję na drodze i doprowadził do śmierci jednej osoby, początkowo zaprzeczał zarzutom stawianym mu przez policję. W trakcie śledztwa znaleziono jednak obciążające go dowody. Okazało się, że mężczyzna próbował usunąć dane z telefonu wskazujące na to, że do momentu wypadku wysyłał wiadomości tekstowe.

Kierowca ciężarówki przyczyną śmiertelnego wypadku

49-letni Brytyjczyk ostatecznie przyznał się do spowodowania śmierci przez niebezpieczną jazdę i został skazany na cztery lata więzienia w Leeds Crown Court. Do wypadku doszło 5 września 2019 roku, a kolizja była tak poważna, że na miejsce przybyło ponad 20 pojazdów służb ratowniczych.

Kierowca ciężarówki zderzył się na M62 w West Yorkshire z Volkswagenem Passatem, samochodem holowniczym oraz Volkswagenem Touareg. 51-letnia kobieta, która prowadziła Passata, została przetransportowana helikopterem ratunkowym do szpitala, ale zmarła z powodu ciężkich obrażeń.

Korzystanie z telefonu za kierownicą

Detektyw policji z West Yorkshire, Jenny Stanley powiedziała:

- To kolejny przykład tego, jak niebezpieczne może być korzystanie z telefonu komórkowego za kierownicą poruszającego się pojazdu. Liever przyznał się do odpowiedzialności za spowodowanie tej kolizji i ma teraz trochę czasu na zastanowienie się nad swoimi działaniami, które doprowadziły do śmierci kobiety będącej ukochanym członkiem rodziny i wpłynęły na życie osób zaangażowanych w traumatyczne zdarzenie.