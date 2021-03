CENSUS 2021: Kiedy upływa termin zgłoszenia i czy udział w brytyjskim spisie ludności jest obowiązkowy?

Fot. Getty

Kiedy upływa termin wypełnienia zgłoszenia do brytyjskiego spisu ludności CENSUS 2021? Czy wzięcie udziału w CENSUS 2021 jest obowiązkowe? W jaki sposób można wziąć udział w powszechnym spisie ludności w UK? Co zrobić, gdy nie otrzymaliśmy listu z kodem? Czy jeden mieszkaniec domu może wypełnić formularz w imieniu wszystkim pozostałych lokatorów?

W niedzielę 21 marca 2021 w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Szkocji) odbywa się powszechny spis ludności w skrócie zwany CENSUS 2021. Do kiedy można dokonać zgłoszenia w spisie ludności i czy udział w CENSUS 2021 jest obowiązkowy? W jaki sposób można wziąć udział w brytyjskim spisie ludności?

Kiedy upływa termin zgłoszeń CENSUS 2021?

Powszechny spis ludności w Wielkiej Brytanii odbywa się dokładnie dziś, w niedzielę 21 marca 2021 roku. Termin dokonania zgłoszenia CENSUS 2021 teoretycznie upływa więc 21 marca 2021. Można było dokonywać zgłoszeń już wcześniej, jednak stan deklarowany w formularzu musiał być zgodny ze stanem na dzień 21 marca 2021.

Czy zgłoszenia można dokonać z opóźnieniem? Na stronie rządowej nie znaleźliśmy precyzyjnego określenia daty końcowej przyjmowania zgłoszeń CENSUS 2021, wśród wielu komunikatów czytamy jednak: „Możesz wziąć udział w spisie ludności jak tylko otrzymasz list, ale pamiętaj, aby odpowiedzieć na temat stanu swojego gospodarstwa domowego, jakiego oczekujesz w Dniu Spisu Ludności. Jeśli weźmiesz udział w spisie ludności wcześniej, a liczba osób w Twoim gospodarstwie domowym ulegnie zmianie, poinformuj nas o tym”.

Dodatkowo, pod koniec marca i na początku kwietnia urzędnicy ds. CENSUS mogą odwiedzić Wasze domy, jeśli nie weźmiecie udziału w spisie ludności. Celem wizyty będzie przede wszystkim zachęcenie do wypełnienia formularza oraz ewentualna pomoc. Urzędnicy mogą oferować oficjalną pomoc w wypełnianiu formularzy, ale muszą mieć przy sobie odpowiednie identyfikatory i nie będą wchodzić do wnętrza domów.

Co jednak w przypadku, gdy wciąż nie otrzymaliśmy listu z kodem pozwalającym wziąć udział w spisie ludności? Na stronach rządowych nie ma precyzyjnej informacji o tym, co zrobić w takiej sytuacji. Z pewnością można wypełnić formularz online, pobierając wymagany kod ze strony rządowej. Można również spróbować skorzystać z infolinii rządowej (dziś infolinia działa do godziny 20:00) - pomoc w języku polskim można uzyskać pod numerem telefonu: 0800 587 2021.

Czy udział w CENSUS 2021 jest obowiązkowy?

Dzień spisu ludności w UK CENSUS 2021 przypada w niedzielę 21 marca 2021. Jeśli nie wypełnimy stosownego zgłoszenia, będzie nam grozić kara grzywny w wysokości do 1000 funtów. Osobom, które nie wezmą udziału w brytyjskim spisie ludności będzie grozić również postępowanie karne.

Kto nie musi brać udziału w CENSUS 2021?

W powszechnym spisie ludności w UK nie muszą brać udziału osoby przebywające w Wielkiej Brytanii przez okres krótszy niż trzy miesiące.

Jak wziąć udział w CENSUS 2021?

Jeśli jeszcze nie zrobiliście zgłoszenia CENSUS 2021 - nic straconego. Formularz jest bowiem dość krótki i można go wypełnić online na stronie rządowej: CENSUS 2021. Jeśli do tej pory nie otrzymaliście listu z kodem do wypełnienia, kod ten można uzyskać również na wskazanej stronie rządowej - trzeba jednak podać najpierw swój postcode.

W formularzu znajdują się między innymi pytania o płeć, wiek, zawód, zdrowie, wykształcenie, wielkości gospodarstwa domowego, a także pochodzenie etniczne i wyznanie religijne. Pojawią się też pytania dobrowolne związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową. Przy czym rząd gwarantuje pełne zabezpieczenie naszych danych i poufność przekazywanych informacji.

Formularz musi być wypełniony dla każdego członka gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy w domu mieszka więcej osób, jedna osoba może wypełnić formularz w imieniu wszystkich - ale tylko za zgodą każdego lokatora.