Cenzus 2021 - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o spisie ludności w UK

Na 21 marca 2021 zaplanowano Cenzus 2021, a więc powszechny spis ludności dotyczący Wielkiej Brytanii. Zostanie on przeprowadzony na większości terytorium Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem Szkocji (tamtejsze badanie zaplanowano na 2022).

Z angielskiego "2021 United Kingdom census" (albo po prostu "Census 2021") będzie powszechnym statystycznym spisem ludności, który dostarczy informacji dotyczących wieku, zawodu, poziomu wykształcenia itp. osób mieszkających na Wyspie. W Wielkiej Brytanii podobne inicjatywy mają miejsce co dekadę, zgodnie z wytycznymi ONZ i Unii Europejskiej, tak więc ostatni Cenzus miała miejsce w 2011, a następny odbędzie się w 2031. Na samym początku trzeba zaznaczyć, że nie odbędzie się on na całym terenie UK, bowiem nie obejmie Szkocji. Badanie tego typu odbędzie się na północy rok później pod szyldem Scotland's Census 2022. Powodem takiej decyzji jest trwająca pandemia koronawirusa.

Co trzeba wiedzieć o zbliżającym się Cenzusie? Będzie on zarządzany przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS) w Anglii i Walii, Agencję Statystyczno-Badawczą Irlandii Północnej w Irlandii Północnej (Northern Ireland Statistics and Research Agency) oraz przez National Records of Scotland w Szkocji. Spis powszechny roku 2021 będzie pierwszym brytyjskim spisem powszechnym, który zgromadzi większość danych online, a ONS potwierdziło, że spis będzie kontynuowany pomimo pandemii COVID-19, po części dlatego, że uzyskane informacje pomogą rządowi i opinii publicznej wpływu pandemii.

Do rozpoczęcia Cenzusu 2021 pozostało tylko kilka dni

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że po spisie powszechnym w 2011 pojawiły się spore wątpliwości co do sensu i zasadności takiej inicjatywy. Otóż zarówno rząd w skład którego wchodzili posłowie Partii Konserwatywnej, jak i główna partia opozycyjna (Partia Pracy) zwracali uwagę na koszty całego przedsięwzięcia. Wyrażono również obawy czy metody zbierania danych nadal były odpowiednie i adekwatne dla szybko zmieniającego się społeczeństwa. Czy wyniki spisu powszechnego, oparte na zwykłej ankiecie nadal będą spełniały coraz bardziej wymagające potrzeby sektora publicznego i prywatnego? Proponowano między innymi wprowadzenie mniejszego w skali badania, które odbywałoby się rokrocznie, jednak koniec końców podjęto decyzję o przeprowadzeniu "zwykłego" spisu ludności przy użyciu nowoczesnych technologii.

Dlaczego wzięcie udziału w tej inicjatywie jest takie ważne? Rząd UK deklaruje, że tegoroczna ankieta będzie kluczowa do podejmowania ważnych decyzji dotyczących lokalnych społeczności. Te ważne decyzje dotyczące przyszłości naszych szpitali, szkół, transportu i innych usług publicznych po pandemii i po wyjściu z UE muszą być oparte na jak najlepszych informacjach. Tak więc wkład społeczeństwa w Cenzus 2021 jest konieczny. Co więcej, jak władze ostrzegają - to wymóg prawny! Brak odpowiedzi na ankietę może skutkować grzywną w wysokości do 1000 GBP.

Czy weźmiesz udział w spisie powszechnym 2021?

Spis powszechny roku 2021 będzie pierwszym cyfrowym spisem powszechnym w historii UK. List z kodem dostępu do platformy na oficjalnej stronie GOV powinieneś otrzymać już na początku marca. Umożliwi to wypełnienie ankiety na laptopie, telefonie komórkowym lub tablecie. Jeśli nie możesz wypełnić spisu ludności online, możesz poprosić o formularz papierowy.

Spis ludności będzie zawierał pytania dotyczące:

płci

wieku

pracy

zdrowia

poziomu edukacji

wielkości gospodarstwa domowego

pochodzenia etnicznego

Po raz pierwszy pojawi się również pytanie o to, czy służyłeś/służyłaś w siłach zbrojnych, a także pytania dobrowolne (dla osób powyżej 16 roku życia) dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Ankieta jest bardzo łatwa do wypełnienia i nie powinna zająć więcej, niż 10 minut. Podczas tegorocznego spisu ludności masz zapewnioną pełną prywatność i bezpieczeństwo. Wszystkie poufne informacje są bezpiecznie przechowywane. Dane osobowe nie są udostępniane, a zapisy pozostają anonimowe przez 100 lat.