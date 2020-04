Karygodne zachowanie Polaków w Niderlandach. Nic nie robią sobie z zagrożenia związanego z koronawirusem [wideo]

Fot. Facebook

Do sieci wypłynęło nagranie z supermarketu Albert Heijn, w którym Polacy, jak się wydaje mocno pod wpływem, nic sobie nie robią z zagrożenia związanego z koronawirusem.

„Jedziemy! K***a, koronawirus!” - krzyczy jeden z Polaków siedzący wewnątrz dużego wózka na zakupy. A prowadzący go, iny Polak, szepta cały czas pod nosem: „Cicho bądź, bo się ciebie w markecie przestraszą” i „wy********j bo k***a jesteśmy, k***a... jedziemy”.

Zobacz też: Jestem kierowcą autobusu w Londynie. Pracujemy w strachu

Wideo, które pojawiło się między innymi na portalu Facebook, oburzyło internautów, a zwłaszcza Polaków mieszkających za granicą, którzy wiedzą, że każda taka akcja stawia ich, jako naród, w bardzo złym świetle.

„Wstyd...ale co tam, mają prawie 40tys. odsłon...więc pewnie są dumni w "swoim" poczuciu wspaniałości” - napisała jedna z internautek. A inny Polak dodał: „Przykro patrzeć na takich ludzi....... ja rozumiem trochę humoru luźnego podejścia do sytuacji życia ..... ale to przesada przez takich ewenemetów mamy łatkę jaką mamy .... ”.