Jedna rodzina na pięć w Wielkiej Brytanii niebawem straci zasiłek na dziecko (Child Benefit)

Zgodnie z analizą opublikowaną w tym tygodniu przez Institute for Fiscal Studies aż jedna rodzina na pięć w Wielkiej Brytanii straci zasiłek na dziecko (Child Benefit), gdyż próg, zgodnie z którym zaczynają obowiązywać restrykcje, nie wzrasta proporcjonalnie do inflacji.

W Wielkiej Brytanii coraz więcej rodzin z dziećmi traci możliwość pobierania zasiłku Child Benefit, co jest związane z tym, że próg, zgodnie z którym kwalifikują się do pobierania świadczenia, nie rośnie proporcjonalnie do inflacji.

Child Benefit – zasiłek na dziecko. Kto może się o niego ubiegać?

W ten sposób w ciągu sześciu ostatnich lat liczba rodzin, które ucierpiały w wyniku niedostosowania progu do inflacji, wzrosła o ponad jedną trzecią do 1.4 miliona.

Jedną z przykładowych sytuacji utraty zasiłku na dziecko jest ta, w której dochód jednego z rodziców wynosi od 50 000 do 60 000 funtów rocznie. Celem wprowadzenia takiego rozporządzenia jest odsunięcie od Child Benefit tych rodzin, w których jeden z rodziców osiąga "wysokie" przychody.

Niestety do roku 2022 obostrzenie to będzie dotyczyć o wiele większej liczby osób, których zarobki będą mieściły się we wskazanym przedziale, ale będą w tym czasie już średniej wysokości pensją. Zgodnie z tym, co podaje IFS, biorąc pod uwagę wzrost płac, aż 60 000 rodzin w roku 2021-22 zostanie pozbawionych zasiłku na dziecko i 120 000 w roku 2022-23.

