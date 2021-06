Jeden z najmłodszych zwycięzców loterii zmarł nagle po paru latach od wygranej

fot. Twitter

Callum Fitzpatrick z Irlandii Północnej miał zaledwie 16 lat, gdy wygrał 390 000 funtów w National Lottery w 2014 roku. W ubiegłym tygodniu jeden z najmłodszych zwycięzców loterii w UK zmarł nagle w wieku 23 lat.

Gdy w październiku 2014 wówczas 16-letni Callum, który na co dzień pracował w sklepie spożywczym swoich rodziców w Ballymartin (County Down) i uczył się do egzaminów A-levels, aby następnie studiować na Ulster University, stał się szczęśliwym zwycięzcą w National Lottery. To, że jest właścicielem szczęśliwych liczb odkrył w czasie pilnowania dzieci swojej ciotki w jej domu.

Jeden z najmłodszych zwycięzców loterii

Callum wygrał 390 000 funtów w wieku 16 lat i stał się tym samym najmłodszym zwycięzcą w Irlandii Północnej i jednym z najmłodszych w UK. Będący fanem Manchesteru United chłopiec powiedział dziennikarzom, że chce przeznaczyć wygraną na nowy samochód i wizytę na stadionie Old Trafford.

- Byłem w szoku i czułem się bardzo szczęśliwy. Nie mogłem wtedy zasnąć. Myślałem, że chcę kupić samochód w styczniu, gdy skończę 17 lat. Chcę zwyczajny samochód – powiedział wówczas 16-latek „Daily Mirror”.

Zwycięzca loterii nie żyje

W ubiegłym tygodniu lokalna drużyna piłkarska Ballymartin GAC złożyła hołd „wspaniałemu, inteligentnemu młodemu człowiekowi” i dodała, że cała społeczność jest w „ogromnym szoku i smutku” w związku z tragedią.

Siedem lat po otrzymaniu wygranej Collum zmarł nagle w ubiegły wtorek, a w piątek odbyła się ceremonia pogrzebowa. Przyczyny śmierci 23-latka nie podano do publicznej wiadomości. Jego rodzina poprosiła o wsparcie dla działającej w Belfaście Public Initiative for the Prevention of Suicide and Self-harm (PIPS) – Inicjatywy Społecznej na rzecz Zapobiegania Samobójstwom i Samookaleczaniu.